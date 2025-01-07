Motoristas ficam “sem visão” com temporal na Terceira Ponte

A chuva intensa que atingiu a Grande Vitória na tarde desta terça-feira (7) dificultou a visibilidade na Terceira Ponte, que liga a Capital à Vila Velha. Um vídeo registrado por um leitor de A Gazeta mostra os motoristas trafegando pela estrutura com mais lentidão e dificuldade para visualizar outros veículos. (Confira acima)
O Espírito Santo está sob alerta para a ocorrência de precipitações intensas. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um aviso laranja — o segundo maior na classificação de risco — válido para todo o Estado até às 5h desta quarta-feira (8). Pode chover entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros no dia. Já os ventos podem alcançar entre 60 e 100 km/h.
Também há um alerta amarelo de perigo potencial para chuvas intensas — o menor da escala de risco — em vigência para todo o Estado. O aviso é válido até às 10h de quarta-feira (8). Nesse período pode haver precipitação de até 50 mm/dia, com ventos entre 40 e 60 km/h em todas as cidades capixabas.