Botafogo se despede de ídolos e começa temporada em busca de novo ano mágico

O Botafogo foi campeão Brasileiro e da Libertadores em 2024 Crédito: Vitor Silva

A nova temporada do futebol brasileiro está se aproximando e, em 2025, os estaduais começarão ainda mais cedo. Diferente dos anos anteriores, os estaduais terão início ainda na primeira quinzena de janeiro, fazendo com que os clubes tenham ainda menos tempo para se reestruturarem até a bola rolar pela primeira vez no ano. No caso do Botafogo, que teve o calendário mais esticado entre todos os clubes brasileiros em 2024 por conta do Intercontinental de Clubes, o pontapé inicial acontece neste sábado (11) às 16h, contra o Maricá, no Estádio Nilton Santos.

Despedidas para 2025

O Botafogo viveu o maior ano da sua história, ao conquistar a Copa Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. A Glória Eterna e o tri do Brasileirão elevaram ainda mais o patamar do clube e escancararam o projeto esportivo eficaz que foi implementado no time após a compra pelo bilionário Jhon Textor, em 2022. O objetivo de repetir o feito, porém, parece estar longe da realidade botafoguense até o momento.

Logo após a eliminação na Copa Intercontinental, o mercado botafoguense começou a se movimentar, porém apenas com saídas até a primeira semana de janeiro. A efeito de comparativo, em 2024 o clube trouxe cinco reforços até os primeiros dez dias do ano e, até agora, nenhuma chegada foi anunciada. Em contrapartida, nomes que foram importantes nos dois títulos do ano passado encaminharam suas despedidas do Glorioso:

Arthur Jorge - O técnico e um dos principais responsáveis pelo ano vitorioso do alvinegro acertou com o Al-Rayyan, do Catar, e rescindiu o contrato com o Botafogo;

Luiz Henrique - O atacante e escolhido como Rei da América decidiu deixar o Fogão e o destino tende a ser o Lyon, clube que também pertence a Jhon Textor;

Almada - O meia anunciou que deixará o clube e também se encaminha ao Lyon;

Adryelson - O zagueiro titular na final da Libertadores vai retornar de empréstimo ao Lyon;

Gatito Fernández - O goleiro se despede depois de sete anos vestindo alvinegro e acertou com o Cerro Porteño;

Eduardo - O meia, que foi mais importante em 2023 e escanteado em 2024, fechou com o Cruzeiro;

Tchê Tchê - O volante também não teve o contrato renovado e vai para outro clube do Rio, o Vasco da Gama;

Marçal - O lateral esquerdo não teve o contrato renovado para 2025.

No Cariocão

O Botafogo foi o segundo vencedor da história do Campeonato Carioca, disputado em 1907, e é o quarto mais vencedor do torneio, tendo levantado 21 taças no total. A última vez que o Fogão se sagrou campeão foi em 2018, quando venceu o Clássico da Amizade contra o Vasco nos pênaltis, por 4 a 3, depois de um placar agregado em 3 a 3 na final.