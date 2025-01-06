Flamengo e Cruzeiro avançam e ficam perto de fechar venda de Fabrício Bruno

Flamengo e Cruzeiro avançaram na negociação e ficaram mais perto de sacramentar a venda do zagueiro Fabrício Bruno. Os clubes discutem os últimos detalhes após os cariocas sinalizarem de maneira positiva à segunda proposta dos mineiros.
Os clubes devem se reunir nesta segunda-feira para fechar o negócio. O Fla havia recusado a primeira oferta de 5 milhões de euros (R$ 31,8 milhões) por 50% dos direitos.
Agora, o Flamengo receberá em torno de 7 milhões de euros (R$ 44 milhões) por 70% de maneira fixa. Ainda há bônus em caso de metas batidas. O rubro-negro mantém 30% do jogador.
Fabrício Bruno nem se apresenta ao Fla no próximo dia 8. Ele está de férias e, caso tudo dê certo, irá a Belo Horizonte para se juntar aos outros reforços do Cruzeiro.
O zagueiro perdeu espaço com a chegada de Filipe Luís no final do ano. Ele virou reserva de Léo Ortiz e já via de maneira positiva uma saída.