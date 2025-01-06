Jogadora capixaba do São Paulo brilhou em 2024 e sonha alto para 2025

Sofia Gamonal levantou 4 taças pelo São Paulo em 2024 Crédito: Acervo Pessoal

Uma promessa do futebol feminino ascendeu em 2024. Sofia Gamonal, de 14 anos, é um jovem capixaba que atualmente defende as cores do São Paulo e foi um dos principais destaques da temporada. Anunciada em junho de 2024, em apenas um semestre Sofia conquistou quatro competições e foi uma das artilheiras do time, com 17 gols.

"Tive a oportunidade de jogar competições importantes nacionalmente e internacionalmente. Pude viajar para o Paraguai e para o Qatar para disputar a Conmebol Evolucion, onde times como River Plate, Nacional-URU, Allianza Lima, entre outros, disputaram", disse Sofia.

Em 2024, a adolescente levantou quatro troféus ao todo: Campeonato Paulista Sub-15, Liga Evolución Sub-14, considerada a Libertadores da base feminina, além do Festival Paulista Sub-14 e da Copa Paulista.

São Paulo campeão da Liga Evolución Sub-14 2024 Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A trajetória

Sofia iniciou no esporte muito cedo, e começou a praticar futebol ainda com 6 anos de idade, em uma escolinha de futsal no colégio que estudava. Aos 10 anos entrou para a Grêmio Factory Players, um centro de treinamento especializado na formação de talentos no Espírito Santo, onde evoluiu como atleta e a levou ao FC Estadual em 2023, um dos maiores times femininos do estado. A oportunidade de fazer uma semana de teste no São Paulo veio logo depois de Sofia ingressar na OVT Academy, uma academia especializada em despontar atletas do ES para o mundo.

"Até janeiro de 2023 ela jogou com os meninos. De fevereiro de 2023 a maio de 2024 jogou no FC Estadual e, de repente, o que era uma brincadeira ficou sério. Sofia ainda com 13 anos foi aprovada no São Paulo Sub-15" Simone Gamonal - Mãe de Sofia

Futuro

Perguntada sobre o que espera para o futuro, ela foi enfática em dizer que o maior desejo é seguir no Tricolor Paulista, e destacou como se sente bem no clube. "A minha adaptação foi muito boa e rápida! As meninas foram muito acolhedoras comigo e me senti muito bem lá. Me sinto muito orgulhosa pelo meu desempenho e grata à comissão por te me dado as oportunidades e a minha vontade é permanecer na equipe do São Paulo", declarou Sofia.