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Cruzeiro anuncia contratação de Fagner até o fim de 2025

O Cabuloso anunciou o empréstimo do lateral direito Fagner nesta sexta-feira (03)
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

03 jan 2025 às 14:13

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 14:13

Fagner é anunciado pelo Cruzeiro
Fagner é anunciado pelo cruzeiro Crédito: Cruzeiro
O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (3) a contratação por empréstimo do lateral direito Fagner, de 35 anos, até o final de 2025. O jogador estava no Corinthians desde 2014 e agora disputará posição com William. Foram 563 jogos pelo clube paulista, onde conquistou dois Brasileiros e três Paulistas.
O lateral reencontra o ex-companheiro de Corinthians Cássio e terá Dudu e Gabigol como companheiros de equipe. O Cruzeiro também fechou com o volante Christian, o meia Rodriguinho e o atacante Bolaise. O time mineiro também anunciou a chegada do meio-campista Eduardo. O jogador também assinou até o fim deste ano.

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