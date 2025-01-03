Cruzeiro anuncia contratação de Fagner até o fim de 2025

O Cruzeiro anunciou nesta sexta-feira (3) a contratação por empréstimo do lateral direito Fagner, de 35 anos, até o final de 2025. O jogador estava no Corinthians desde 2014 e agora disputará posição com William. Foram 563 jogos pelo clube paulista, onde conquistou dois Brasileiros e três Paulistas.

O lateral reencontra o ex-companheiro de Corinthians Cássio e terá Dudu e Gabigol como companheiros de equipe. O Cruzeiro também fechou com o volante Christian, o meia Rodriguinho e o atacante Bolaise. O time mineiro também anunciou a chegada do meio-campista Eduardo. O jogador também assinou até o fim deste ano.