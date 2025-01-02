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Mercado de transferências

Cruzeiro tem interesse na contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo

A Raposa estaria disposta a desembolsar mais de R$ 30 milhões na compra do zagueiro rubro-negro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

02 jan 2025 às 16:39

Publicado em 02 de Janeiro de 2025 às 16:39

Fabrício Bruno em campo com a camisa do Flamengo no Maracanã
Fabrício Bruno em campo com a camisa do Flamengo no Maracanã Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF
O Cruzeiro tem interesse no zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e vai buscar o atleta de 28 anos no mercado. Fabrício tem contrato até o fim de 2028 com o clube rubro-negro, e a oferta giraria em torno dos 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmado pelo UOL.
Fabrício tem um dos maiores salários do elenco do Fla. No meio do ano, ele recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra, porque o salário não seria tão diferente do que recebe no Flamengo. Reserva com Filipe Luís, o defensor deve seguir desta forma no início do ano. Logo que entrou, o treinador promoveu Léo Ortiz para dupla com Léo Pereira.
Fabrício Bruno também esperava mais uma oferta de fora do país, e desde o ano passado ele já pensava em deixar o Flamengo. Na janela do meio do ano, o West Ham e o Rennes fizeram propostas. No primeiro, o Fla aceitou e o zagueiro não. Já no segundo foi o contrário. Se negociar Fabrício Bruno, o Flamengo vai atrás de um zagueiro no mercado. O clube precisa fazer vendas e tem um atacante como prioridade, mas perdeu David Luiz e ficaria apenas com Cleiton como reserva.
O zagueiro chegou ao Flamengo em 2022 depois de se destacar pelo Red Bull Bragantino. Na ocasião, o Rubro-Negro pagou a multa de R$ 15 milhões para contar com o jogador. Fabrício Bruno soma 148 jogos oficiais pelo Fla, com seis gols, três assistências e quatro títulos: uma Libertadores, duas Copas do Brasil e um Carioca.

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