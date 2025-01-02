Cruzeiro tem interesse na contratação de Fabrício Bruno, do Flamengo

Fabrício Bruno em campo com a camisa do Flamengo no Maracanã Crédito: Thiago Ribeiro/AGIF

O Cruzeiro tem interesse no zagueiro Fabrício Bruno, do Flamengo, e vai buscar o atleta de 28 anos no mercado. Fabrício tem contrato até o fim de 2028 com o clube rubro-negro, e a oferta giraria em torno dos 5 milhões de euros (R$ 32 milhões) por 50% dos direitos econômicos. O interesse foi noticiado inicialmente pelo jornalista Samuel Venâncio e confirmado pelo UOL.

Fabrício tem um dos maiores salários do elenco do Fla. No meio do ano, ele recusou uma proposta do West Ham, da Inglaterra, porque o salário não seria tão diferente do que recebe no Flamengo. Reserva com Filipe Luís, o defensor deve seguir desta forma no início do ano. Logo que entrou, o treinador promoveu Léo Ortiz para dupla com Léo Pereira.

Fabrício Bruno também esperava mais uma oferta de fora do país, e desde o ano passado ele já pensava em deixar o Flamengo. Na janela do meio do ano, o West Ham e o Rennes fizeram propostas. No primeiro, o Fla aceitou e o zagueiro não. Já no segundo foi o contrário. Se negociar Fabrício Bruno, o Flamengo vai atrás de um zagueiro no mercado. O clube precisa fazer vendas e tem um atacante como prioridade, mas perdeu David Luiz e ficaria apenas com Cleiton como reserva.