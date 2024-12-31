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Luiz Henrique é eleito Rei da América pelo jornal El País

Foram escolhidos também a seleção do continente, com sete jogadores do Botafogo, além do técnico Artur Jorge

Publicado em 31 de Dezembro de 2024 às 10:31

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

31 dez 2024 às 10:31
Luiz Henrique, do Botafogo, comemora após marcar o primeiro gol de seu time contra o Atlético Mineiro durante a final da Copa Libertadores, no estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina
Luiz Henrique, do Botafogo, comemora após marcar o primeiro gol de seu time contra o Atlético Mineiro durante a final da Copa Libertadores, no estádio Monumental, em Buenos Aires, na Argentina Crédito: GUSTAVO GARELLO/AP
A previsão de Luiz Henrique se concretizou nesta terça-feira (31) ao ser eleito o Rei da América em votação realizada anualmente pelo jornal uruguaio 'El País'. O atacante do Botafogo recebeu 128 votos, totalizando 52%, superando seus próprios companheiros de equipe, Jefferson Savarino (28) e Thiago Almada (15), além de Lionel Messi (14), do Inter Miami.
Luiz Henrique esperava a premiação para fazer jus à sua tatuagem na panturrilha da perna direita. No local, o jogador desenhou a taça da Libertadores, com a frase: 'Rei da América'. Ele já havia sido eleito o craque da competição continental, vencida pelo Botafogo com uma vitória por 3 a 1 sobre o Atlético-MG.
Foram escolhidos também a seleção do continente, com sete jogadores do Botafogo, além do técnico Artur Jorge. Estão presentes na lista: o goleiro John, o lateral Alex Telles, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Marlon Freitas, além dos atacantes Almada, Savarino e do próprio Luiz Henrique.
Os demais jogadores presentes na seleção são: o lateral Martirena, do Racing-ARG, o zagueiro Battaglia, do Atlético-MG, e os meias Quintero, do Racing, e Léo Fernandez, do Peñarol-URU e da seleção do Uruguai.
Eleito melhor técnico da América, Artur Jorge recebeu 118 votos, muito à frente do segundo colocado, Gustavo Costas, do Racing, com 31. Treinador da seleção argentina, Lionel Scaloni teve 28, contra 18 de Diego Aguirre, do Peñarol, e 17 de Gustavo Alfaro, do Paraguai.

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