Com gol do capixaba Savinho, Manchester City volta vencer após 5 jogos

Savinho foi o grande nome da vitória do Manchester City sobre o Leicester Crédito: Manchester City/Divulgação

O Manchester City encerrou a sequência de cinco jogos sem vencer e bateu o Leicester neste domingo(29), por 2 a 0. A partida aconteceu no King Power Stadium, pela 19ª rodada da Premier League.

Savinho marcou o primeiro gol pelo City e ainda deu a assistência para Haaland no segundo. Ele já vinha sendo criticado pelo baixo aproveitamento em finalizações e "sacudiu" a má fase ao balançar a rede no 24º jogo no clube. Ele também comemorou com a bola na barriga em referência ao filho que está esperando com a esposa.

Com o resultado, o Manchester City sobe para a quinta posição, com 31 pontos, a quatro do Chelsea, em quarto lugar. Os Blues ainda entram em campo e a rodada pode mudar a classificação geral na parte de cima. O Leicester segue na zona de rebaixamento com 14 pontos.

Os times voltam a entrar em campo só no ano que vem. No sábado, dia 4, o City recebe o West Ham às 12h (de Brasília). No mesmo dia e horário, o Leicester visita o Aston Villa.

As duas equipes chegaram para o jogo em má fase. O Manchester City teve apenas uma vitória em 13 jogos e já somava 25 dias sem bater um adversário. O Leicester somava já três derrotas consecutivas e por isso entrou na zona de rebaixamento.