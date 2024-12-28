Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Futebol
  • Mercado da Bola: veja as movimentações do futebol nacional para 2025
Futebol

Mercado da Bola: veja as movimentações do futebol nacional para 2025

Conheça os jogadores que estão chegando, saindo e renovando nos maiores clubes do país

Publicado em 28 de Dezembro de 2024 às 09:01

Redação de A Gazeta

Gabigol e Paulinho são anunciados Crédito: Cruzeiro / Palmeiras // Divulgação
A janela de transferências está aberta e os times brasileiros já estão fazendo as suas movimentações para reforçarem seus elencos com foco na temporada de 2025. Aqui você confere uma lista com as contratações, saídas, rumores e retornos de empréstimo de atletas dos maiores clubes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A última movimentação de peso no futebol nacional aconteceu no primeiro dia do ano, quando o Cruzeiro anunciou o Gabigol como novo atacante do clube.

Flamengo

  • Chegadas:
    - Até o momento, o Flamengo não anunciou contratações para 2025

  • Saídas:
    - Gabigol - ATA
    - David Luiz - ZAG

  • Podem vir:
    - Roger Guedes - ATA (Al Rayyan)
    - Lassina Traoré - ATA (Shakhtar Donetsk)

  • Retornos de empréstimo:
    - Pablo - ZAG
    - Thiaguinho - ATA

Botafogo

  • Chegadas:
    - Jeffinho -ATA (Lyon)

  • Saídas:
    - Rafael - LAD
    - Almada - MEI
    - Tchê Tchê - VOL
    - Arthur Jorge - TÉC
    - Marçal - LAE
    - Adryelson - ZAG
    - Gatito Fernández - GOL

  • Podem vir:
    - Bitello - MEI  (Grêmio)
    - Jair Cunha - ZAG (Santos)
    - Iker Muniain - MEI (San Loreno)

  • Retornos de empréstimo:
    - Valentín Adamo - ATA
    - Luis Segovia - ZAG
    - Patrick de Paula - VOL
    - Raí - MEI

Vasco da Gama

  • Chegadas:
    - Fábio Carille - TÉC (Sem Clube)
    - Lucas Freitas - ZAG (Juventude/Palmeiras)
    - Tchê Tchê - VOL (Botafogo)
    - Lucas Oliveira - ZAG (Cruzeiro)
    - Daniel Fuzato - GOL (Eibar)

  • Saídas:
    - Léo - ZAG
    - Figueiredo - ATA
    - Capasso - ZAG
    - Orellano - VOL
    - Rojas - ZAG
    - Galdames - VOL
    - Rossi - ATA

  • Podem vir:
    - Danilo - LAD (Juventus)
    - Lucas Barbosa - ATA (Santos)
    - Maurício Lemos - ZAG (Atlético-MG)

  • Retornos de empréstimo:
    - Zé Gabriel - VOL
    - Serginho - ATA
    - Barros - VOL
    - De Lucca - VOL
    - Daniel Fuzato - GOL

Fluminense

  • Chegadas:
    - Hércules - VOL (Fortaleza)
    - Paulo Baya - ATA (Goiás)
    - Juan Freytes - ZAG (Alianza Lima)
    - Joaquín Lavega - ATA (River Plate-URU)
    - Macelo Pitaluga - GOL (Liverpool)

  • Saídas:
    - Marquinhos - ATA
    - Felipe Alves - GOL
    - Felipe Melo - ZAG
    - Diogo Barbosa - LAE
    - Gabriel Pires - MEI

  • Podem vir:
    - Lucas Arcanjo - GOL (Vitória)
    - Zé Rafael - VOL (Palmeiras)
    - Marçal - LAE (Botafogo)

  • Retornos de empréstimo:
    - Yago Ferreira- MEI
    - Samuel Granada - ATA

Corinthians

  • Chegadas:
    • - Até o momento, o Corinthians não anunciou contratações para 2025

  • Saídas:
    - Até o momento, o Corinthians não anunciou saídas para 2025

  • Podem vir:
    - Wendell - LAE (Porto)
    - Pogba - MEI (Sem clube)

  • Retornos de empréstimo:
    - Roni - VOL
    - João Pedro - ZAG

Palmeiras

  • Chegadas:
    - Facundo Torres - ATA (Orlando City)
    - Paulinho - ATA (Atlético-MG)

  • Saídas:
    - Dudu - ATA
    - Lázaro - ATA
    - Henri - ZAG
    - Lucas Freitas - ZAG
    - Gabriel Menino - MEI
    - Patrick - VOL

  • Podem vir:
    - Paulinho - ATA (Atlético-MG)
    - Andreas Pereira - MEI (Fulham)
    - Matheus Pereira - MEI (Cruzeiro)

  • Retornos de empréstimo:
    - Atuesta - MEI
    - Vitinho - MEI
    - Ruan Ribeiro - ATA

São Paulo

  • Chegadas:
    - Oscar - MEI

  • Saídas:
    - Rafinha - LAD
    - Wellington - LAE
    - Nikão - ATA
    - Rodrigo Nestor - MEI
    - Wellington Rato - MEI

  • Podem vir:
    - Paulo Dybala - MEI (Roma)
    - Montiel - LAD (Sevilla)
    - Wendell - LAE (Porto)
    - Marlon - LAE (Cruzeiro)
    - Thiago Mendes - MEI (Al Rayyan)
    - Micolta - ZAG (Pachuca)

  • Retornos de empréstimo:
    - Raí Ramos - LAD
    - Luan - VOL
    - Pedro Vilhena - MEI
    - Iba Ly - VOL

Santos

  • Chegadas:
    - Pedro Caixinha - TÉC

  • Saídas:
    - Lucas Barbosa - ATA
    - Serginho - MEI
    - Pedrinho - ATA
    - Messias - ZAG
    - Renan - GOL
    - Laquintana - ATA
    - Bruno Marques - ATA
    - Alison - VOL

  • Podem vir:
    - Zé Rafael - Vol (Palmeiras)
    - Gabigol - ATA (Flamengo)
    - Danilo Barbosa - VOL (Fluminense)
    - Morelos - ATA (Atlético Nacional)
    - Soteldo - ATA (Grêmio)
    - Tiquinho Soares - ATA (Botafogo)
    - Erick - VOL (Athletico-PR)
    - Luizão - ZAG (Novorizontino)
    - Thaciano - MEI (Bahia)

  • Retornos de empréstimo:
    - Lucas Braga - ATA

Atlético-MG

  • Chegadas:
    - Cuca - TÉC (Sem Clube)
    - Gabriel Menino - MEI (Palmeiras)
    - Patrick - VOL (Palmeiras)
    - Robert - MEI (Athletic)

  • Saídas:
    - Matheus Mendes - GOL
    - Eduardo Vargas - ATA
    - Alan Kardec - ATA
    - Mariano - LAE
    - Maurício Lemos -ZAG
    - Gabriel Milito - TÉC
    - Paulinho - ATA

  • Podem vir:
    - António Oliveira - TÉC (sem clube)

Cruzeiro

  • Chegadas:
    - Dudu - ATA (Palmeiras)
    - Christian - VOL (Athletico-PR)
    - Rodriguinho - MEI (América-MG )
    - Bolasie - ATA (Criciúma)
    - Gabigol - ATA (Flamengo)
    - Fagner - LAD (Corinthians)
    - Eduardo - MEI (Botafogo)

  • Saídas:
    - Rafael Cabral - GOL
    - Gabriel Veron - ATA
    - Barreal - ATA
    - Gabriel Grando- GOL
    - Ramiro - VOL
    - Rafa Silva - ATA
    - Wesley Gasolina - LAD
    - Helibelton Palacios - LAD
    - Fernando Henrique - VOL
    - Neto Moura - VOL
    - Ian Luccas - VOL
    - Mateus Vital - MEI

  • Podem vir:
    - Marquinhos - ATA (Arsenal/Fluminense)
    - Sérgio Ramos - ZAG (Sevilla)
    - Soteldo - ATA (Grêmio)
    - Arias - ATA (Fluminense)
    - Wendell - LAD (Porto)
    - Vargas - ATA (Atlético-MG)

  • Retornos de empréstimo:
    - Lucas Oliveira - ZAG
    - Fernando - ATA
    - Rafael Cabral - GOL

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Brasileirão
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados