Mercado da Bola: veja as movimentações do futebol nacional para 2025

A janela de transferências está aberta e os times brasileiros já estão fazendo as suas movimentações para reforçarem seus elencos com foco na temporada de 2025. Aqui você confere uma lista com as contratações, saídas, rumores e retornos de empréstimo de atletas dos maiores clubes do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. A última movimentação de peso no futebol nacional aconteceu no primeiro dia do ano, quando o Cruzeiro anunciou o Gabigol como novo atacante do clube.
Flamengo
- Chegadas:
- Até o momento, o Flamengo não anunciou contratações para 2025
- Saídas:
- Gabigol - ATA
- David Luiz - ZAG
- Podem vir:
- Roger Guedes - ATA (Al Rayyan)
- Lassina Traoré - ATA (Shakhtar Donetsk)
- Retornos de empréstimo:
- Pablo - ZAG
- Thiaguinho - ATA
Botafogo
- Chegadas:
- Jeffinho -ATA (Lyon)
- Saídas:
- Rafael - LAD
- Almada - MEI
- Tchê Tchê - VOL
- Arthur Jorge - TÉC
- Marçal - LAE
- Adryelson - ZAG
- Gatito Fernández - GOL
- Podem vir:
- Bitello - MEI (Grêmio)
- Jair Cunha - ZAG (Santos)
- Iker Muniain - MEI (San Loreno)
- Retornos de empréstimo:
- Valentín Adamo - ATA
- Luis Segovia - ZAG
- Patrick de Paula - VOL
- Raí - MEI
Vasco da Gama
- Chegadas:
- Fábio Carille - TÉC (Sem Clube)
- Lucas Freitas - ZAG (Juventude/Palmeiras)
- Tchê Tchê - VOL (Botafogo)
- Lucas Oliveira - ZAG (Cruzeiro)
- Daniel Fuzato - GOL (Eibar)
- Saídas:
- Léo - ZAG
- Figueiredo - ATA
- Capasso - ZAG
- Orellano - VOL
- Rojas - ZAG
- Galdames - VOL
- Rossi - ATA
- Podem vir:
- Danilo - LAD (Juventus)
- Lucas Barbosa - ATA (Santos)
- Maurício Lemos - ZAG (Atlético-MG)
- Retornos de empréstimo:
- Zé Gabriel - VOL
- Serginho - ATA
- Barros - VOL
- De Lucca - VOL
- Daniel Fuzato - GOL
Fluminense
- Chegadas:
- Hércules - VOL (Fortaleza)
- Paulo Baya - ATA (Goiás)
- Juan Freytes - ZAG (Alianza Lima)
- Joaquín Lavega - ATA (River Plate-URU)
- Macelo Pitaluga - GOL (Liverpool)
- Saídas:
- Marquinhos - ATA
- Felipe Alves - GOL
- Felipe Melo - ZAG
- Diogo Barbosa - LAE
- Gabriel Pires - MEI
- Podem vir:
- Lucas Arcanjo - GOL (Vitória)
- Zé Rafael - VOL (Palmeiras)
- Marçal - LAE (Botafogo)
- Retornos de empréstimo:
- Yago Ferreira- MEI
- Samuel Granada - ATA
Corinthians
- Chegadas:
- Saídas:
- Até o momento, o Corinthians não anunciou saídas para 2025
- Podem vir:
- Wendell - LAE (Porto)
- Pogba - MEI (Sem clube)
- Retornos de empréstimo:
- Roni - VOL
- João Pedro - ZAG
Palmeiras
- Chegadas:
- Facundo Torres - ATA (Orlando City)
- Paulinho - ATA (Atlético-MG)
- Saídas:
- Dudu - ATA
- Lázaro - ATA
- Henri - ZAG
- Lucas Freitas - ZAG
- Gabriel Menino - MEI
- Patrick - VOL
- Podem vir:
- Paulinho - ATA (Atlético-MG)
- Andreas Pereira - MEI (Fulham)
- Matheus Pereira - MEI (Cruzeiro)
- Retornos de empréstimo:
- Atuesta - MEI
- Vitinho - MEI
- Ruan Ribeiro - ATA
São Paulo
- Chegadas:
- Oscar - MEI
- Saídas:
- Rafinha - LAD
- Wellington - LAE
- Nikão - ATA
- Rodrigo Nestor - MEI
- Wellington Rato - MEI
- Podem vir:
- Paulo Dybala - MEI (Roma)
- Montiel - LAD (Sevilla)
- Wendell - LAE (Porto)
- Marlon - LAE (Cruzeiro)
- Thiago Mendes - MEI (Al Rayyan)
- Micolta - ZAG (Pachuca)
- Retornos de empréstimo:
- Raí Ramos - LAD
- Luan - VOL
- Pedro Vilhena - MEI
- Iba Ly - VOL
Santos
- Chegadas:
- Pedro Caixinha - TÉC
- Saídas:
- Lucas Barbosa - ATA
- Serginho - MEI
- Pedrinho - ATA
- Messias - ZAG
- Renan - GOL
- Laquintana - ATA
- Bruno Marques - ATA
- Alison - VOL
- Podem vir:
- Zé Rafael - Vol (Palmeiras)
- Gabigol - ATA (Flamengo)
- Danilo Barbosa - VOL (Fluminense)
- Morelos - ATA (Atlético Nacional)
- Soteldo - ATA (Grêmio)
- Tiquinho Soares - ATA (Botafogo)
- Erick - VOL (Athletico-PR)
- Luizão - ZAG (Novorizontino)
- Thaciano - MEI (Bahia)
- Retornos de empréstimo:
- Lucas Braga - ATA
Atlético-MG
- Chegadas:
- Cuca - TÉC (Sem Clube)
- Gabriel Menino - MEI (Palmeiras)
- Patrick - VOL (Palmeiras)
- Robert - MEI (Athletic)
- Saídas:
- Matheus Mendes - GOL
- Eduardo Vargas - ATA
- Alan Kardec - ATA
- Mariano - LAE
- Maurício Lemos -ZAG
- Gabriel Milito - TÉC
- Paulinho - ATA
- Podem vir:
- António Oliveira - TÉC (sem clube)
Cruzeiro
- Chegadas:
- Dudu - ATA (Palmeiras)
- Christian - VOL (Athletico-PR)
- Rodriguinho - MEI (América-MG )
- Bolasie - ATA (Criciúma)
- Gabigol - ATA (Flamengo)
- Fagner - LAD (Corinthians)
- Eduardo - MEI (Botafogo)
- Saídas:
- Rafael Cabral - GOL
- Gabriel Veron - ATA
- Barreal - ATA
- Gabriel Grando- GOL
- Ramiro - VOL
- Rafa Silva - ATA
- Wesley Gasolina - LAD
- Helibelton Palacios - LAD
- Fernando Henrique - VOL
- Neto Moura - VOL
- Ian Luccas - VOL
- Mateus Vital - MEI
- Podem vir:
- Marquinhos - ATA (Arsenal/Fluminense)
- Sérgio Ramos - ZAG (Sevilla)
- Soteldo - ATA (Grêmio)
- Arias - ATA (Fluminense)
- Wendell - LAD (Porto)
- Vargas - ATA (Atlético-MG)
- Retornos de empréstimo:
- Lucas Oliveira - ZAG
- Fernando - ATA
- Rafael Cabral - GOL