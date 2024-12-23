Rio Branco e Vitória farão clássico na 1ª fase da Copa Verde 2025

Vi-Rio vai abrir a Copa Verde para os times capixabas Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Reviravolta na Copa Verde 2025. Após as desistências de Cuiabá e Atlético-GO, a CBF reajustou a tabela. Representantes do Espírito Santo, Rio Branco e Vitória foram impactados diretamente e agora se enfrentam na primeira fase.

Nos próximos dias, a entidade deve confirmar a data do jogo único, que terá o mando do Alvianil, melhor posicionado no Ranking de Clubes. A partida está prevista para ser realizada no dia 22 de janeiro.

De acordo com o regulamento, em caso de empate no jogo único, a decisão da vaga será nas cobranças de pênaltis. Quem avançar vai enfrentar o Goiás, na segunda fase da Copa Verde.

Desistências

Atlético-GO e Cuiabá desistiram de disputar a Copa Verde 2025. Inicialmente confirmada pela CBF, a dupla optou por abrir mão do torneio regional, possivelmente por conta da decisão da entidade em retirar a vaga direta à terceira fase da Copa do Brasil ao campeão.

Com isso, São Raimundo-RR e Luverdense herdaram as respectivas vagas. A CBF precisou fazer ajustes na tabela final da competição. Na primeira versão, o Rio Branco enfrentaria a Aparecidense e o Vitória pegaria o União Rondonópolis.

Histórico de Rio Branco e Vitória na Copa Verde

Essa será a quinta participação do Rio Branco na Copa Verde. Na primeira, em 2017, o Brancão passou pelo Tocantins, na primeira fase, mas foi eliminado pelo Luverdense, nas quartas de final.

O Rio Branco viria novamente a disputar a Copa Verde em 2021, quando caiu, ainda na primeira fase para o Brasiliense. Após um empate em 0 a 0 no tempo normal, o Capa-Preta perdeu nas cobranças de pênaltis. Em 2023, em sua terceira participação no torneio regional, o Brancão também foi eliminado na primeira fase, ao perder para o Ceilândia.

Neste ano de 2024, o Rio Branco voltou a avançar na Copa Verde, quando passou pelo Real Noroeste, no duelo entre times capixabas. Porém, nas oitavas de final, o Capa-Preta foi superado pelo Vila e deu adeus à disputa.

Já o Vitória vai participar da competição pela terceira vez. Nas duas participações, o Alvianil não passou da primeira fase. Em 2019, o Vitória pegou o Brasiliense. Na partida de ida, realizada no Salvador Costa, empate em 0 a 0. Na Boca do Jacaré, um novo 0 a 0 levou a disputa da vaga para as cobranças de pênaltis, onde o time candango venceu por 5 a 3 e avançou às oitavas de final.