Formado no Fluminense, primo do lateral Marcelo é o novo reforço do Real Noroeste

Ramon Siqueira, atacante do Real Noroeste Crédito: Foto: Guilherme Pannain/Real Noroeste FC

Após a chegada do zagueiro Patrick Ramos, filho do ex-zagueiro Júnior Baiano, o Real Noroeste anunciou mais um jogador com parente consagrado no mundo do futebol. Na manhã desta sexta-feira, o time de Águia Branca confirmou a contratação do atacante Ramon Siqueira, primo do lateral Marcelo, que recentemente deixou o Fluminense.

Além do parentesco com lateral-esquerdo, Ramon também foi formado nas categorias de base do Tricolor Carioca. O novo atacante do time capixaba contou que começou no futsal do Flamengo, mas logo se transferiu para o Flu.

- Ele é meu primo de segundo grau e foi muito no acaso, essa coincidência, de jogarmos no Fluminense. Na realidade, eu comecei no futsal do Flamengo, onde fiquei pouco tempo, e na sequência fui para o Flu. Mas ele não interferiu em nada - declarou Ramon, em entrevista ao ge.globo.

O atacante também revelou que mantém contato com o primo, que sempre dá conselhos sobre a sua carreira.

- Converso com ele (Marcelo), tenho contato dele e hoje mesmo nos falamos. Sempre ele me dá muitos conselhos sobre carreira e tento absorver tudo para poder crescer profissionalmente.

Atacante Ramon Siqueira, do Real Noroeste, ao lado do seu primo Marcelo Crédito: Foto: Arquivo Pessoal

Ramon Siqueira: do Fluminense ao Real Noroeste

O carioca Ramon Siqueira ficou dos seis aos 20 anos no Fluminense. Nesse período, atuando no Tricolor, jogou ao lado do atacante Pedro, hoje no Flamengo, e acumulou convocações para as Seleções de base e foi campeão Sul-Americano Sub-17, em 2015. Na ocasião, o atacante marcou um gol vitória sobre o Uruguai, por 3 a 2.

- Comecei na base do Fluminense. Cheguei lá com seis anos e sai com 20. Ne nesse período na base cheguei a ter várias convocações tanto na sub-15, quanto na sub-16 e sub-18. Ainda fui campeão Sul-Americano Sub-17.

Atacante Ramon Siqueira foi campeão Sul-Americano Sub-17, pela seleção, em 2015 Crédito: Foto: Arquivo Pessoal

Na época, selecionável, Ramon ganhou oportunidades de treinar entre os profissionais do Fluminense, que tinha em seu elenco jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves.

- Subi cedo para a equipe profissional do Flu, treinei com o Ronaldinho, Thiago Neves, entre outros craques. Depois que saí do Tricolor fui para o Japão.

No país asiático, durante a pandemia da Covid-19, Ramon defendeu o Ryukyu e o Gainare Tottori. Do Japão, o atacante foi para o Equador, onde jogou no Guayaquil City. O último clube de Ramon fora do Brasil foi o Al-Jeel, da Arábia Saudita.

- Fiz três temporadas no Japão, foi uma época boa, por mais que tenha passado pela pandemia. Gostei muito da cultura, da comida. Depois acabei indo para o Equador, uma cultura totalmente diferente, até mesmo um futebol diferente, com mais imposição física. Joguei na altitude várias vezes e depois acabei indo para a Arábia Saudita, outra cultura. Foi legal ter vividos essas experiências, já tinha ficado vários anos fora do país e resolvi voltar para ficar mais perto da família - contou o jogador.

De volta ao Brasil, neste ano de 2024, Ramon Siqueira jogou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil pelo Villa Nova-MG. Para 2025, o atacante escolheu o Real Noroeste, que vai disputar o Campeonato Capixaba a partir de janeiro.

- O presidente Flaris (Rocha, dono do Real Noroeste) me ligou e me falou sobre a oportunidade. Conversei também com o professor Duzinho (Reis, treinador do Real) e aceitei o desafio. Estou bem contente e confiante em jogar pela primeira vez o Capixaba, defendendo as cores aqui do Real. Estamos fazendo uma boa pré-temporada, temos bons atletas no grupo e vamos buscar retomar as conquistas - finalizou.

Ramon Siqueira, atacante do Real Noroeste Crédito: Foto: Guilherme Pannain/Real Noroeste FC

Real Noroeste no Campeonato Capixaba 2025

O Campeonato Capixaba 2025 tem início previsto para o dia 18 de janeiro. O Real Noroeste estreia fora de casa, contra o Porto Vitória, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.