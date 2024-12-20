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Formado no Fluminense, primo do lateral Marcelo é o novo reforço do Real Noroeste

Atacante Ramon Siqueira fez a sua base no Tricolor Carioca e em 2025 vai jogar o Campeonato Capixaba

Publicado em 20 de Dezembro de 2024 às 13:16

Publicado em 

20 dez 2024 às 13:16
Ramon Siqueira, atacante do Real Noroeste Crédito: Foto: Guilherme Pannain/Real Noroeste FC
Após a chegada do zagueiro Patrick Ramos, filho do ex-zagueiro Júnior Baiano, o Real Noroeste anunciou mais um jogador com parente consagrado no mundo do futebol. Na manhã desta sexta-feira, o time de Águia Branca confirmou a contratação do atacante Ramon Siqueira, primo do lateral Marcelo, que recentemente deixou o Fluminense.
Além do parentesco com lateral-esquerdo, Ramon também foi formado nas categorias de base do Tricolor Carioca. O novo atacante do time capixaba contou que começou no futsal do Flamengo, mas logo se transferiu para o Flu.
- Ele é meu primo de segundo grau e foi muito no acaso, essa coincidência, de jogarmos no Fluminense. Na realidade, eu comecei no futsal do Flamengo, onde fiquei pouco tempo, e na sequência fui para o Flu. Mas ele não interferiu em nada - declarou Ramon, em entrevista ao ge.globo.
O atacante também revelou que mantém contato com o primo, que sempre dá conselhos sobre a sua carreira.
- Converso com ele (Marcelo), tenho contato dele e hoje mesmo nos falamos. Sempre ele me dá muitos conselhos sobre carreira e tento absorver tudo para poder crescer profissionalmente.
Atacante Ramon Siqueira, do Real Noroeste, ao lado do seu primo Marcelo
Atacante Ramon Siqueira, do Real Noroeste, ao lado do seu primo Marcelo Crédito: Foto: Arquivo Pessoal

Ramon Siqueira: do Fluminense ao Real Noroeste

O carioca Ramon Siqueira ficou dos seis aos 20 anos no Fluminense. Nesse período, atuando no Tricolor, jogou ao lado do atacante Pedro, hoje no Flamengo, e acumulou convocações para as Seleções de base e foi campeão Sul-Americano Sub-17, em 2015. Na ocasião, o atacante marcou um gol vitória sobre o Uruguai, por 3 a 2.
- Comecei na base do Fluminense. Cheguei lá com seis anos e sai com 20. Ne nesse período na base cheguei a ter várias convocações tanto na sub-15, quanto na sub-16 e sub-18. Ainda fui campeão Sul-Americano Sub-17.
Atacante Ramon Siqueira foi campeão Sul-Americano Sub-17, pela seleção, em 2015
Atacante Ramon Siqueira foi campeão Sul-Americano Sub-17, pela seleção, em 2015 Crédito: Foto: Arquivo Pessoal
Na época, selecionável, Ramon ganhou oportunidades de treinar entre os profissionais do Fluminense, que tinha em seu elenco jogadores como Ronaldinho Gaúcho e Thiago Neves.
- Subi cedo para a equipe profissional do Flu, treinei com o Ronaldinho, Thiago Neves, entre outros craques. Depois que saí do Tricolor fui para o Japão.
No país asiático, durante a pandemia da Covid-19, Ramon defendeu o Ryukyu e o Gainare Tottori. Do Japão, o atacante foi para o Equador, onde jogou no Guayaquil City. O último clube de Ramon fora do Brasil foi o Al-Jeel, da Arábia Saudita.
- Fiz três temporadas no Japão, foi uma época boa, por mais que tenha passado pela pandemia. Gostei muito da cultura, da comida. Depois acabei indo para o Equador, uma cultura totalmente diferente, até mesmo um futebol diferente, com mais imposição física. Joguei na altitude várias vezes e depois acabei indo para a Arábia Saudita, outra cultura. Foi legal ter vividos essas experiências, já tinha ficado vários anos fora do país e resolvi voltar para ficar mais perto da família - contou o jogador.
De volta ao Brasil, neste ano de 2024, Ramon Siqueira jogou o Campeonato Mineiro e a Copa do Brasil pelo Villa Nova-MG. Para 2025, o atacante escolheu o Real Noroeste, que vai disputar o Campeonato Capixaba a partir de janeiro.
- O presidente Flaris (Rocha, dono do Real Noroeste) me ligou e me falou sobre a oportunidade. Conversei também com o professor Duzinho (Reis, treinador do Real) e aceitei o desafio. Estou bem contente e confiante em jogar pela primeira vez o Capixaba, defendendo as cores aqui do Real. Estamos fazendo uma boa pré-temporada, temos bons atletas no grupo e vamos buscar retomar as conquistas - finalizou.
Ramon Siqueira, atacante do Real Noroeste
Ramon Siqueira, atacante do Real Noroeste Crédito: Foto: Guilherme Pannain/Real Noroeste FC

Real Noroeste no Campeonato Capixaba 2025

O Campeonato Capixaba 2025 tem início previsto para o dia 18 de janeiro. O Real Noroeste estreia fora de casa, contra o Porto Vitória, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.
Texto feito por Sidney Magno do Ge.globo 

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