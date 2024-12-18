Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Contratação

Filho do ex-zagueiro Júnior Baiano vai jogar no Real Noroeste

Patrick Ramos é o novo reforço da equipe de Águia Branca para a temporada 2025

Publicado em 18 de Dezembro de 2024 às 10:25

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

18 dez 2024 às 10:25
Patrick Ramos, filho do ex-zagueiro Júnior Baiano, é o novo reforço do Real Noroeste
Patrick Ramos, filho do ex-zagueiro Júnior Baiano, é o novo reforço do Real Noroeste Crédito: Guilherme Pannain/Real Noroeste
O Real Noroeste iniciou a preparação para a temporada 2025 e, nos últimos dias, vem anunciando oficialmente os primeiros reforços para a disputa do Campeonato Capixaba. Entre as novidades do elenco do time de Águia Branca está o zagueiro Patrick Ramos, filho do ex-jogador Júnior Baiano, campeão por Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Internacional e pela Seleção Brasileira. 
Além do pai, que jogou a Copa do Mundo de 1998, Patrick também é neto e sobrinho de ex-jogadores.
"Eu tenho uma família recheada de grandes jogadores. Meu avô foi goleiro, teve grandes momentos no Bahia, e meu tio Jorginho teve uma carreira muito bacana também. Ele jogou Libertadores com o Paysandu, estava naquela partida histórica contra o Boca Juniors, e meu pai dispensa apresentações. Estou seguindo essa linha da família. No começo até pensei em ser goleiro, mas depois segui na zaga mesmo. Fico mais a vontade e já está no DNA", declarou o novo reforço do Real. 
Formado nas categorias de base do Flamengo e do Vasco, o defensor de 29 anos fez a sua estreia como profissional no São Caetano, em 2014. Nas temporadas seguintes, Patrick foi jogar no futebol português, onde passou por CD Sobrado, Marinhense e AD Oliveirense. 
De volta ao Brasil, em 2020, o zagueiro atou no Rio São Paulo, Central de Caruaru, Treze e Dourados AC. Em 2023, Patrick Ramos novamente saiu do Brasil, agora para jogar em Malta, pelo Santa Lucia. Na última temporada, o defensor fez 18 jogos e marcou dois gols.
Patrick Ramos e o ex-zagueiro Júnior Baiano, pai do jogador
Patrick Ramos e o ex-zagueiro Júnior Baiano, pai do jogador Crédito: Patrick Ramos/Acervo Pessoal
"Eu estive na última temporada em Malta, pelo Santa Lúcia, e agora voltei ao Brasil. Tive algumas sondagens para continuar fora do país, mas quando o Flaris (da Rocha, presidente do Real Noroeste) ligou, abriu as portas e falou do projeto, eu decidi voltar." 
Em pré-temporada com o Real Noroeste, agora Patrick corre contra o tempo para entrar em forma e disputar um lugar no time do técnico Duzinho Reis. "Sou um zagueiro com boa estatura e me dou bem nas bolas aéreas. Tenho uma qualidade boa no passe para sair jogando. Não sou tão lento, apesar da alta estatura e agora é pegar o jeito que o Duzinho (Reis, técnico) gosta de jogar para dar seguimento no trabalho", finalizou. 

Campeonato Capixaba

O Campeonato Capixaba 2025 tem início previsto para o dia 18 de janeiro. O Real Noroeste estreia fora de casa, contra a rival Desportiva Ferroviária, no estádio Engenheiro Araripe, em Cariacica.

Veja Também

Conheça a história e evolução do escudo do Rio Branco AC

Porto Vitória é campeão internacional no futebol sub-20

Vitória apresenta elenco e encara título capixaba como meta para 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Futebol Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados