Filho do ex-zagueiro Júnior Baiano vai jogar no Real Noroeste

Patrick Ramos, filho do ex-zagueiro Júnior Baiano, é o novo reforço do Real Noroeste Crédito: Guilherme Pannain/Real Noroeste

O Real Noroeste iniciou a preparação para a temporada 2025 e, nos últimos dias, vem anunciando oficialmente os primeiros reforços para a disputa do Campeonato Capixaba. Entre as novidades do elenco do time de Águia Branca está o zagueiro Patrick Ramos, filho do ex-jogador Júnior Baiano, campeão por Flamengo, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Internacional e pela Seleção Brasileira.

Além do pai, que jogou a Copa do Mundo de 1998, Patrick também é neto e sobrinho de ex-jogadores.

"Eu tenho uma família recheada de grandes jogadores. Meu avô foi goleiro, teve grandes momentos no Bahia, e meu tio Jorginho teve uma carreira muito bacana também. Ele jogou Libertadores com o Paysandu, estava naquela partida histórica contra o Boca Juniors, e meu pai dispensa apresentações. Estou seguindo essa linha da família. No começo até pensei em ser goleiro, mas depois segui na zaga mesmo. Fico mais a vontade e já está no DNA", declarou o novo reforço do Real.

Formado nas categorias de base do Flamengo e do Vasco, o defensor de 29 anos fez a sua estreia como profissional no São Caetano, em 2014. Nas temporadas seguintes, Patrick foi jogar no futebol português, onde passou por CD Sobrado, Marinhense e AD Oliveirense.

De volta ao Brasil, em 2020, o zagueiro atou no Rio São Paulo, Central de Caruaru, Treze e Dourados AC. Em 2023, Patrick Ramos novamente saiu do Brasil, agora para jogar em Malta, pelo Santa Lucia. Na última temporada, o defensor fez 18 jogos e marcou dois gols.

Patrick Ramos e o ex-zagueiro Júnior Baiano, pai do jogador Crédito: Patrick Ramos/Acervo Pessoal

"Eu estive na última temporada em Malta, pelo Santa Lúcia, e agora voltei ao Brasil. Tive algumas sondagens para continuar fora do país, mas quando o Flaris (da Rocha, presidente do Real Noroeste) ligou, abriu as portas e falou do projeto, eu decidi voltar."

Em pré-temporada com o Real Noroeste, agora Patrick corre contra o tempo para entrar em forma e disputar um lugar no time do técnico Duzinho Reis. "Sou um zagueiro com boa estatura e me dou bem nas bolas aéreas. Tenho uma qualidade boa no passe para sair jogando. Não sou tão lento, apesar da alta estatura e agora é pegar o jeito que o Duzinho (Reis, técnico) gosta de jogar para dar seguimento no trabalho", finalizou.

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