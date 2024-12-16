Vitória apresenta elenco e encara título capixaba como meta para 2025

Apresentação de elenco do Vitória F.C Crédito: Vinícius Lima

A nova temporada do futebol capixaba está se aproximando e, a cerca de 30 dias do começo do Estadual, o Vitória realizou a apresentação oficial do elenco para 2025 no Ninho da Águia, na sede do clube, em Bento Ferreira. De acordo com o técnico Gustavo Rodrigues, o torcedor ainda pode esperar o anúncio de mais peças durante a pré-temporada e até depois da bola começar a rolar no Capixabão.

Entre os discursos proferidos nesta segunda-feira (16), o destaque vai para o foco em uma campanha como mandante forte e temido pelos adversários, fazendo com que o "fator casa" seja determinante no decorrer do ano alvianil. Além disso, foi posta a conquista do Capixabão como a principal meta do time, para encerrar o jejum de meia década sem levantar a taça do estadual e afastar o fantasma de vice-campeonatos que assolam o Alvianil nos últimos anos.

O sonho do título

O Vitória, terceiro maior campeão estadual, acumula 5 anos sem um título do Capixabão, tendo levantado a última taça em 2019 diante do Real Noroeste. Depois disso, apenas bateu na final em 2022, quando sofreu a revanche e foi vice-campeão para o mesmo time merengue. Diante desse hiato, o foco da comissão técnica e diretoria é a conquista capixaba na próxima temporada, e o treinador Gustavo Rodrigues falou sobre os desafios e expectativas para o ano alvianil.

"O nosso objetivo, com certeza, é estar brigando nas cabeças. A gente sabe que o campeonato capixaba é muito difícil, muito complicado. Mas a gente formou uma equipe muito forte e competitiva, para que a gente possa fazer para merecer dentro de campo, ganhando os jogos e, consequentemente, buscando o título. Sabemos que o caminho é longo, tem o campeonato todo pela frente, então nós vamos trabalhar com muita humildade e fazer um Vitória competitivo, um Vitória forte, e aí, dentro daquilo que a gente construir, fazer um Vitória campeão, que é o nosso principal objetivo nessa competição", disse o treinador.

O meio-campista recém-contratado Pedro Pires, carioca que defendeu as cores do Real Noroeste no último Capixabão, também falou sobre a sua chegada e o que espera do clube para 2025. " Estou muito feliz aqui. Pelos poucos dias de trabalho vi que o grupo aqui é muito bom, é um grupo qualificado. Eu estou me dedicando, treinando bastante, me cuidando, como sempre faço, e, com certeza, a expectativa é fazer uma temporada ainda melhor, com números melhores e, consequentemente, levar o Vitória a ser campeão do Capixabão", disse o jogador, que anotou 6 gols em 18 partidas pelo Real em 2024.

Fator casa

No Capixabão 2024, o Alvianil teve sete jogos como mandante, e saiu com um saldo de 3 vitórias, 3 derrotas e 1 empate, inclusive perdendo o jogo de ida da semifinal da competição por 1 a 0 para o Rio Branco VNI - resultado que contribuiu para a eliminação da competição.

"O campeonato capixaba é difícil, mas não é impossível. Dentro de casa a gente tem que ser forte. Às vezes que eu fui campeão, fui campeão mais dentro de casa, porque chegava aqui e os caras viam a gente e não tinha como, eram três pontos", disse Carlos Vitor, meia de 31 anos que foi repatriado e que já soma mais de 80 partidas pelo clube.

Primeiros compromissos