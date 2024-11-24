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Festa do Tubarão

Capixaba vence o Vilavelhense e é o campeão da Série B do Estadual

Além da taça, o Tubarão recebe a premiação de R$ 30 mil. O vice Vila, que também vai jogar a Série A em 2025, leva R$ 25 mil

Publicado em 24 de Novembro de 2024 às 13:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 nov 2024 às 13:15
O Capixaba venceu o Vilavelhense por 1 a 0 e conquistou a Série B do Estadual
O Capixaba venceu o Vilavelhense por 1 a 0 e conquistou a Série B do Estadual Crédito: Henrique Montovanelli/FES
Ao avançar à final do Campeonato Capixaba Série B 2024, o Capixaba conquistou o acesso para a primeira divisão. Mas ainda faltava o título, que veio na manhã deste domingo (24), com a vitória sobre o Vilavelhense, por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. 
Além da taça, o Tubarão vai receber uma premiação de R$ 30 mil. O vice Vila, que também vai jogar a Série A em 2025, leva R$ 25 mil. 

O Jogo

Capixaba e Vilavelhense fizeram um primeiro tempo muito brigado, à altura de uma decisão. O Tubarão começou melhor, apostando em bolas longas e chegou a levar perigo em duas oportunidades com Edinho e o equatoriano Adrian Batioja. Na segunda metade, o Vila melhorou. Mesmo sem o seu principal jogador, Matheus Firmino, o time do técnico Gilson Miranda reagiu, passou a errar menos e chegou a equilibrar a partida. No último lance, antes do intervalo, Zé Gatinha fez uma grande jogada e quase o Capixaba abre o placar. 
Na etapa final, a chuva apertou e o jogo esquentou, pelo menos nos primeiros 15 minutos, em finalizações do zagueiro Café e do meia Zé Gatinha. Peterson respondeu para o Vilavelhense, em um chute de fora da área, que bola desviou na defesa e Camilatto salvou. Nos minutos finais, o goleiro do Capixaba fez outra grande defesa, desta vez em uma investida de Jarles Baiano. Porém, aos 43 minutos, Zé Gatinha, craque e artilheiro da Série B, ao lado de Jarles, com 10 gols, deu o título Tubarão, em uma cabeçada certeira. 
Essa foi segunda vez que o Capixaba conquistou o título da Série B Estadual. A primeira foi em 1995, quando o Tubarão se sagrou campeão, na competição disputada em pontos corridos, que contou a participação de cinco clubes. 
A final da Série B foi o último jogo de Capixaba e Vilavelhense na temporada. Com o acesso garantido, os dois times voltam a campo apenas na segunda quinzena de janeiro, quando tem início a Série A do Campeonato Capixaba 2025.

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