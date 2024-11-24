Capixaba vence o Vilavelhense e é o campeão da Série B do Estadual

O Capixaba venceu o Vilavelhense por 1 a 0 e conquistou a Série B do Estadual Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Ao avançar à final do Campeonato Capixaba Série B 2024, o Capixaba conquistou o acesso para a primeira divisão. Mas ainda faltava o título, que veio na manhã deste domingo (24), com a vitória sobre o Vilavelhense, por 1 a 0, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Além da taça, o Tubarão vai receber uma premiação de R$ 30 mil. O vice Vila, que também vai jogar a Série A em 2025, leva R$ 25 mil.

O Jogo

Capixaba e Vilavelhense fizeram um primeiro tempo muito brigado, à altura de uma decisão. O Tubarão começou melhor, apostando em bolas longas e chegou a levar perigo em duas oportunidades com Edinho e o equatoriano Adrian Batioja. Na segunda metade, o Vila melhorou. Mesmo sem o seu principal jogador, Matheus Firmino, o time do técnico Gilson Miranda reagiu, passou a errar menos e chegou a equilibrar a partida. No último lance, antes do intervalo, Zé Gatinha fez uma grande jogada e quase o Capixaba abre o placar.

Na etapa final, a chuva apertou e o jogo esquentou, pelo menos nos primeiros 15 minutos, em finalizações do zagueiro Café e do meia Zé Gatinha. Peterson respondeu para o Vilavelhense, em um chute de fora da área, que bola desviou na defesa e Camilatto salvou. Nos minutos finais, o goleiro do Capixaba fez outra grande defesa, desta vez em uma investida de Jarles Baiano. Porém, aos 43 minutos, Zé Gatinha, craque e artilheiro da Série B, ao lado de Jarles, com 10 gols, deu o título Tubarão, em uma cabeçada certeira.

Essa foi segunda vez que o Capixaba conquistou o título da Série B Estadual. A primeira foi em 1995, quando o Tubarão se sagrou campeão, na competição disputada em pontos corridos, que contou a participação de cinco clubes.