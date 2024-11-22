Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Futebol capixaba

FES divulga calendário 2025 e Capixabão começa no dia 18 de janeiro

Assim como em 2024, ano em que a FES bateu recorde em número de competições e jogos realizados, a previsão é que a temporada 2025 tenha as mesmas 15 competições, novamente com cerca de 640 partidas

Publicado em 22 de Novembro de 2024 às 19:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2024 às 19:03
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica
Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Divulgação/Sesport
FES divulga calendário 2025 e Capixabão começa no dia 18 de janeiro
O calendário 2025 do futebol capixaba está oficialmente definido. O documento foi publicado pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) na tarde desta sexta-feira (22). A entidade aguardava o calendário nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fechar as datas. Assim como em 2024, ano em que a FES bateu recorde em número de competições e jogos realizados, a previsão é que a temporada 2025 tenha as mesmas 15 competições, novamente com cerca de 640 partidas.
Serão três competições masculinas profissionais: Campeonato Capixaba Série A, Campeonato Capixaba Série B e Copa Espírito Santo. O futebol feminino conta com duas competições: Campeonato Capixaba Feminino e Estadual Feminino Sub-17. E a base também tem duas disputas para cada categoria: Estaduais Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11, e Copas ES Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11. O Estadual Feminino Sub-17 e as Copas ES Sub-13 e Sub-11 foram realizados pela primeira vez em 2024.
A bola rola em 2025 a partir de 18 de janeiro, com a primeira divisão do Capixabão, que deve terminar em 6 de abril. O Estadual Sub-20 começa em fevereiro e os Estaduais Sub-17 e Sub-15 em março. Em 19 de abril, começam as disputas do Capixabão Feminino e da Copa Espírito Santo, que devem terminar, respectivamente, nos dias 08 e 27 de julho. Em maio, crianças e adolescentes entram em campo pelos Estaduais Sub-11 e Sub-13.
O Capixabão Série B está previsto para iniciar em 9 de agosto e terminar até 17 de novembro. E as demais competições (Estadual Feminino Sub-15 e Copas ES Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11) também podem ocorrer entre agosto e novembro. Todas essas datas podem sofrer alterações ao longo do ano. Confira o documento ao final da matéria.
Além das competições estaduais, os clubes capixabas classificados também disputam no ano que vem a Série D do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Copa Verde, Série A3 do Brasileiro Feminino, Copa do Brasil Sub-20, Copa do Brasil Sub-17 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Veja Também

Vilavelhense foca na taça, mas com o sentimento de dever cumprido

Vilavelhense empata com o Castelo e se garante na elite do futebol capixaba

Edinho chega à sua segunda final de estadual no ano e vê 2025 como despedida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Futebol Capixaba
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Pleno do TJES
Juiz acusado de liberar milhões com “rapidez incomum” será julgado no ES
No Espírito Santo, 1,7 milhão de pessoas vivem em locais que não contam com rede de esgoto
O que podemos aprender com o Marco do Saneamento
Idalberto Moro será reconduzido ao cargo para o quadriênio 2026-2030
Já está definido o presidente da poderosa Federação do Comércio-ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados