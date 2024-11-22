Estádio Kleber Andrade, em Cariacica Crédito: Divulgação/Sesport

Your browser does not support the audio element. FES divulga calendário 2025 e Capixabão começa no dia 18 de janeiro

O calendário 2025 do futebol capixaba está oficialmente definido. O documento foi publicado pela Federação de Futebol do Estado do Espírito Santo (FES) na tarde desta sexta-feira (22). A entidade aguardava o calendário nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para fechar as datas. Assim como em 2024, ano em que a FES bateu recorde em número de competições e jogos realizados, a previsão é que a temporada 2025 tenha as mesmas 15 competições, novamente com cerca de 640 partidas.

Serão três competições masculinas profissionais: Campeonato Capixaba Série A, Campeonato Capixaba Série B e Copa Espírito Santo. O futebol feminino conta com duas competições: Campeonato Capixaba Feminino e Estadual Feminino Sub-17. E a base também tem duas disputas para cada categoria: Estaduais Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11, e Copas ES Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11. O Estadual Feminino Sub-17 e as Copas ES Sub-13 e Sub-11 foram realizados pela primeira vez em 2024.

A bola rola em 2025 a partir de 18 de janeiro, com a primeira divisão do Capixabão, que deve terminar em 6 de abril. O Estadual Sub-20 começa em fevereiro e os Estaduais Sub-17 e Sub-15 em março. Em 19 de abril, começam as disputas do Capixabão Feminino e da Copa Espírito Santo, que devem terminar, respectivamente, nos dias 08 e 27 de julho. Em maio, crianças e adolescentes entram em campo pelos Estaduais Sub-11 e Sub-13.

O Capixabão Série B está previsto para iniciar em 9 de agosto e terminar até 17 de novembro. E as demais competições (Estadual Feminino Sub-15 e Copas ES Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13 e Sub-11) também podem ocorrer entre agosto e novembro. Todas essas datas podem sofrer alterações ao longo do ano. Confira o documento ao final da matéria.