Vilavelhense empata com o Castelo e se garante na elite do futebol capixaba

Equipe canela-verde agora encara o Capixaba na decisão da Série B do Campeonato Capixaba

Vilavelhense vence o Castelo e está na Série A do Capixabão. (Laila Pecorari / Vilavelhense)

Em 2023, o Vilavelhense foi rebaixado para segunda divisão do Estadual, na última rodada, quando empatou com o Serra. Mas, o sofrimento do time canela-verde durou apenas um ano. Na tarde desta segunda-feira (18), o Vila confirmou a classificação para as finais do Campeonato Capixaba Série B 2024 e garantiu o retorno à elite. A conquista veio com o empate, contra o Castelo, por 2 a 2 (vitória na ida por 1 a 0), no jogo de volta das semifinais.

O adversário do Vilavelhense, nas finais da Série B do Estadual será o Capixaba. O Tubarão conquistou a vaga na decisão e o acesso, após derrotar o Pinheiros nos dois jogos das semifinais. Na ida, disputada no João Soares de Moura Filho, o time de Zé Gatinha e companhia venceu o Verdão do Norte, por 2 a 0. Na volta, realizada no último sábado, no Kleber Andrade, o Capixaba goleou por 4 a 2.

O Jogo

Em clima de final, Vilavelhense e Castelo entraram no gramado do Kleber Andrade para buscar o primeiro gol desde o início do primeiro tempo. Sendo assim, a etapa inicial foi movimentada, com gols e inúmeras oportunidades para ambos os lados. Com a vantagem do jogo de ida, a equipe canela-verde saiu à frente do placar e se tranquilizou com gol de Jarles Baiano, que aproveitou a falha da zaga. Indo ao ataque, o Telo melhorou e chegou ao empate com Rael, que deu esperança para o intervalo.

Para o segundo tempo, apesar da intensidade ter diminuído, ambas as equipes seguiram criando chances. Com a necessidade de virar o jogo, o Castelo se lançou ao ataque e permaneceu com a maior posse de bola. No entanto, os espaços deixados chamavam atenção do Vilavelhense, que marcou o segundo novamente nos pés de Jarles Baiano, com um chute de fora da área, em novo erro da zaga rival. O último suspiro alvinegro veio com Hiago, que empatou a partida, mas não evitou a eliminação. Nos acréscimos, o zagueiro Janssen, do Telo, agrediu o atacante do Vila e foi expulso.

