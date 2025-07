Na Decisão

Vitória vence Real Noroeste garante vaga na final da Copa ES

Tony Ribeiro e Abuda fizeram os gols da classificação do Alvianil, que vai em busca do pentacampeonato na competição

Publicado em 26 de julho de 2025 às 17:35

Classificado para a final, o Vitória vai decidir o título contra o vencedor do confronto entre Porto Vitória e Desportiva Ferroviária Crédito: Clara Fafá/Vitória FC

O Vitória está final e vai lutar por seu quinto título da Copa Espírito Santo. Na tarde deste sábado (26), no jogo de volta das semifinais, disputado no estádio Salvador Costa, na Capital, o Alvianil venceu o Real Noroeste, por 2 a 0. Como houve um empate em 0 a 0, na partida de ida, o time de Bento Ferreira ficou com a vaga para a decisão.>

Os Gols

Antes de cinco minutos de bola rolando, o Vitória já vencia, com gol do atacante Tony Ribeiro, de cabeça. Nos acréscimos, o Alvianil ampliou: Em uma falta cobrada por Magatão, o zagueiro Abuda chegou para conferir. No segundo tempo, o time de Rafael Soriano administrou a vantagem e garantiu a vaga para a decisão.>

Quem será o adversário do Vitória na final?

Classificado para a final, o Vitória vai decidir o título contra o vencedor do confronto entre Porto Vitória e Desportiva Ferroviária. No jogo de ida, a Locomotiva Grená venceu por 1 a 0, no Engenheiro Araripe. A volta acontece na noite de terça-feira (29). >

A final da Copa Espírito Santo 2025

O título da Copa Espírito Santo será decidido em jogo único, realizado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. A Federação de Futebol (FES) ainda vai definir o dia e horário da partida. De acordo com o regulamento, em caso de empate, a definição da taça será nas cobranças de pênaltis. O futuro campeão da Copa ES garante vaga para a Série D do Brasileirão 2026. >

