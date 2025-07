Polêmica

Neymar é cobrado por organizada após discutir com torcedor: ‘Diminui você e o Santos’

Torcida Jovem cita outros episódios do camisa 10 e critica pedido de desculpas do jogador

Publicado em 25 de julho de 2025 às 12:19

Mesmo após o pedido de desculpas publicado por Neymar, a Torcida Jovem do Santos se manifestou por o jogador ter discutido com um torcedor após a derrota para o Internacional pelo Campeonato Brasileiro na Vila Belmiro. >

Em tom de cobrança, a organizada argumentou que a atitude já é recorrente, citando um episódio contra a torcida do Mirassol, na recente derrota, também pelo Brasileirão.>

“A sua reação não foi no calor do momento, o extracampo é uma ação recorrente. Em Limeira deu certo, gol olímpico, aí é resenha. Mas fazer gesto para torcedor do Mirassol falando que é pequeno, tomar 3 a 0 sem ver a cor da bola, diminui apenas você e o Santos”, diz um trecho do texto.>

A nota também isenta o torcedor que ofendeu Neymar. Identificado como Alex, o santista foi às redes sociais pedir desculpas. A agremiação ainda criticou o pedido de desculpas de Neymar, visto como forma de “justificar um comportamento errático”.>

>

“A única vez que a palavra desculpa aparece no seu texto é para justificar o comportamento errático, e isso não soa digno de quem e o que você representa. Ainda mais após a outra parte envolvida chegar de madrugada em casa, fazer um vídeo pedindo desculpas e provavelmente ter ido trabalhar hoje se culpando pelo que fez, ou como fez”, escreve a organizada.>

A derrota por 2 a 1 deixa o Santos na zona de rebaixamento. O time é 17º, com 14 pontos, o mesmo que o Vasco, primeiro time fora do Z-4 e que tem melhor saldo de gols. Na próxima rodada, o Santos vive um confronto de desesperados contra o Sport, em Recife, no sábado, às 18h30.>

Veja a nota da Torcida Jovem do Santos na íntegra

Ninguém é maior que o Santos Futebol Clube! >

Na noite de ontem, além de mais uma derrota, em casa, com o apoio da torcida, tivemos um episódio lastimável que mostra a falta de noção das pessoas que representam o Santos.>

Nos endereçamos, primeiramente, ao nosso ídolo, Neymar. Ídolo, é claro. É inegável a grandeza do legado desportivo e midiático que você dá ao Santos, especialmente enquanto vivemos o pior momento de nossa história. Mas o maior coletivo de torcedores do Santos não pode, muito menos consegue, deixar passar batido uma situação humilhante para nós, como foi a de ontem.>

Você se disse ofendido por ouvir um torcedor chamando você e sua família de mercenários, sendo que todos nós, e principalmente você, sabemos que poderia estar ganhando muito mais em outro lugar. Nós, e você, sabemos que o que liga você ao Santos vai muito além de dinheiro, até porque isso não é problema para você. Nós, torcedores, clube e você, temos uma troca mútua, em uma casa desmoronada, que recebe de volta seu filho, um dos principais que ajudou a construí-la.>

Imagine só, Neymar, como seria se você fosse um cara que mora no interior do Estado, trabalhando suado e gastando seu dinheiro para ver seu time do coração, com o qual você viveu dias de glória, e ouviu do seu ídolo que ele vai, mas ele volta. E quando ele volta, é logo na pior fase em 113 anos, sendo os últimos 10 sofrendo uma humilhação atrás da outra, de todos os tipos.>

Imagine você, um torcedor esgotado, desesperado, com sensação de impotência acumulada há anos, vendo seu time apático, novamente perdendo em casa e na zona de rebaixamento, tendo a oportunidade de olhar no olho do seu ídolo, e implorar do seu para que ele faça esse elenco instável jogar bola, você não o faria?... desculpa, mas é difícil controlar!>

A sua reação não foi no calor do momento, o extracampo é uma ação recorrente. Em Limeira deu certo, gol olímpico, aí é resenha. Mas fazer gesto para torcedor do Mirassol falando que é pequeno, tomar 3 a 0 sem ver a cor da bola, diminui apenas você e o Santos.>

Mercenário realmente é uma palavra que te afeta, pelo jeito. Para outro atleta, que diferente de você escolheu ganhar mais num projeto esportivo melhor, essa mesma palavra para ele te ofendeu e você já ensaiava fazer o que fez ontem.>

Não leve a mal, todos que escreveram a história do Santos tem nosso respeito, mas pisou na Vila contra o Santos, vai ser tempo ruim!>

Você estava na mesma sala em que lideranças da Torcida Jovem falaram para o Guilherme, após uma encarada num torcedor: “Cuidado, não acabe com sua história aqui por falta de respeito ao torcedor”. E agora, o que falamos para você? O que sentimos quando, depois de perder mais uma em casa, vemos você mandar um torcedor tomar no c*, chamar ele de “a*******” e “filho da p****”, o que você espera? Que a gente ache que você pode? Não, ninguém pode!>

Lembrando, pedimos uma revisão de postura sua, que é o termômetro da revisão de postura completa dos envolvidos no Santos. No seu texto de “desculpas”, cogitar que sua torcida quer que você saia do clube, é leviano, e transfere sua responsabilidade para a torcida. Que fique claro, queremos você em casa, sem se sentir o dono dela, e sim uma parte tão importante quanto nós.>

E cá para nós, a única vez que a palavra desculpa aparece no seu texto é para justificar o comportamento errático, e isso não soa digno de quem e o que você representa. Ainda mais após a outra parte envolvida chegar de madrugada em casa, fazer um vídeo pedindo desculpas e provavelmente ter ido trabalhar hoje se culpando pelo que fez, ou como fez.>

Mas o ídolo é você, não ele. Pedimos apenas que você se porte como um.>

Aos dirigentes do clube, pedimos pulso firme, a frase que ninguém é maior que o clube engloba especialmente vocês. Tenham a coragem de falar o que tem de ser dito a quem deva ser dito. E encontrem um rumo para esse clube urgente, vocês são tão culpados quanto os jogadores pelos resultados! A mídia, que já veicula informações falsas sobre uma suposta represália das organizadas ao torcedor, repense seu jornalismo em troca de likes e sensacionalismo.>

Gostaríamos de ter a oportunidade de falar tudo isso pessoalmente, mas nem daria, nossa caravana já partiu rumo a Recife, já que o Santos é a nossa maior paixão, e enquanto estivermos vivos, vamos gritar e até brigar se for possível para conseguir colocar o Santos onde merece estar.>

