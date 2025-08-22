Home
>
Futebol
>
Presidente do Chile anuncia libertação de 104 torcedores de La U na Argentina

Presidente do Chile anuncia libertação de 104 torcedores de La U na Argentina

Gabriel Boric anunciou que os detidos foram soltos após barbárie em Avellaneda na Sul-Americana

Imagem de perfil de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

[email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 10:49

Estádio Libertadores de America, casa do Independiente Crédito: Luis Robayo/LUIS ROBAYO

O presidente Gabriel Boric anunciou nesta sexta-feira (22) a libertação de 104 torcedores chilenos que foram detidos na Argentina após os confrontos na partida entre a Universidad de Chile e Independiente.

Recomendado para você

Treinador argentino assinou contrato válido até o final de 2026 com o clube do litoral paulista

Vojvoda é anunciado pelo Santos para reerguer Neymar e lutar contra o rebaixamento

Gabriel Boric anunciou que os detidos foram soltos após barbárie em Avellaneda na Sul-Americana

Presidente do Chile anuncia libertação de 104 torcedores de La U na Argentina

Atual campeão do torneio, o Glorioso sofreu na altitude e não teve forças para buscar a classificação

Botafogo perde para a LDU e é eliminado da Libertadores

Boric enviou a Buenos Aires o seu ministro do Interior para supervisionar o estado dos torcedores feridos e detidos no jogo das oitavas de final da Copa Sul-Americana, que foi cancelado aos três minutos do segundo tempo, após os incidentes violentos.

“Vamos continuar trabalhando para erradicar a violência nos estádios e, ao mesmo tempo, defender os direitos de nossos compatriotas”, acrescentou.

Dezenove chilenos foram hospitalizados, três deles gravemente feridos, segundo o governo. Um dos feridos, com traumatismo craniano, se jogou da arquibancada ao ser encurralado por torcedores argentinos.

O ministro Elizalde deve visitar o hospital Fiorito, em Buenos Aires, nesta sexta-feira.

Os incidentes aconteceram no início do segundo tempo, quando os times empatavam em 1 a 1. O árbitro suspendeu a partida e a Conmebol anunciou seu cancelamento depois. No jogo de ida, os chilenos haviam vencido por 1 a 0.

Leia mais

Imagem - Botafogo perde para a LDU e é eliminado da Libertadores

Botafogo perde para a LDU e é eliminado da Libertadores

Imagem - Briga de torcedores na Sul-Americana suspende partida na Argentina e deixa dezenas de feridos e detidos

Briga de torcedores na Sul-Americana suspende partida na Argentina e deixa dezenas de feridos e detidos

Imagem - "Cada atleta é um empreendedor de si mesmo", afirma Raí em evento no ES

"Cada atleta é um empreendedor de si mesmo", afirma Raí em evento no ES

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

argentina Chile

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais