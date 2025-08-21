Barbárie

Briga de torcedores na Sul-Americana suspende partida na Argentina e deixa dezenas de feridos e detidos

O jogo entre Independiente e Universidad de Chile terminou em uma briga generalizada entre torcedores nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América

21 de agosto de 2025

Independiente e Universidad de Chile terminou em uma briga generalizada Crédito: REUTERS/Facundo Morales/Folhapress

O jogo entre Independiente e Universidad de Chile pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, nesta quarta-feira (20), em Avellaneda, na Argentina, foi suspenso no início do segundo tempo devido a uma briga generalizada entre torcedores nas arquibancadas do Estádio Libertadores de América. Ao menos vinte pessoas ficaram feridas e mais de cem foram detidas. A Conmebol cancelou a partida aos 48 minutos devido à falta de segurança.

O jogo estava empatado em 1 a 1 quando foi suspenso pelo árbitro Gustavo Tejera. Os jogadores deixaram o campo em seguida. A Conmebol informou que o resultado final e as possíveis sanções contra as equipes serão determinadas pelo comitê disciplinar. No jogo de ida, os chilenos venceram por 1 a 0. Quem passar encara nas quartas de final o Alianza Lima, do Peru. O caos começou quando os torcedores do time chileno lançaram paus, garrafas e até cadeiras na direção das tribunas inferiores e laterais, onde havia torcedores argentinos.

No meio do tumulto, sem a presença das forças de segurança, os argentinos escalaram as arquibancadas e agrediram os torcedores do Universidad de Chile. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram agressões com paus e bastões. Pelo menos 650 policiais e agentes de segurança privada foram designados para a operação de segurança sem que isso impedisse a briga. Testemunhas relataram que eles demoraram para entrar na arquibancada onde ocorreram os primeiros incidentes.

"A Conmebol está em contato constante com as autoridades de segurança e monitora de perto a situação das pessoas afetadas. Além disso, a instituição atuará com a máxima firmeza, de acordo com as normas do comitê disciplinar", informou a entidade. Diante da "gravidade do ocorrido", que incluiu o "inaceitável linchamento de chilenos", o presidente do Chile, Gabriel Boric, anunciou nesta quinta-feira que enviará à Argentina seu ministro do Interior, Álvaro Elizalde, para acompanhar os feridos e supervisionar a situação dos detidos.

"A violência não tem nenhuma justificativa, de nenhum lado, e vamos proteger os direitos de nossos cidadãos sem prejuízo das responsabilidades que a justiça possa estabelecer", escreveu na rede social X. "Há cinco pessoas no hospital, e uma delas está em estado grave" devido a ferimentos a faca, disse o embaixador chileno na Argentina, José Antonio Viera-Gallo, à rádio chilena ADN Radio.

A ANFP (Associação Nacional de Futebol Profissional do Chile) criticou o Independiente por sua "passividade" para controlar a violência entre os torcedores. "As graves agressões por parte dos torcedores organizados do Independiente contra os torcedores da Universidad de Chile presentes no estádio, diante da passividade do clube organizador do encontro, excedem todo tipo de limites que devem reger nosso esporte", disse a federação chilena.

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) cobrou punições severas aos envolvidos na briga. "A barbárie da última noite [...] vai contra todos os princípios do esporte que tanto amamos. O futebol, uma das grandes expressões de paixão e união dos povos sul-americanos, não pode ser palco de violência, intolerância e desrespeito", disse a confederação brasileira em nota. A CBF pediu à Conmebol "rigor total na apuração dos fatos ocorridos, com investigação célere e transparente, e que os responsáveis sejam identificados e punidos com severidade."

Segundo Felipe Crisafulli, sócio do Ambiel Bonilha Advogados e especialista em Direito Desportivo, pelo disposto no código disciplinar da Conmebol, existe a possibilidade de tanto Independiente quanto Universidad de Chile serem punidos. "Isso porque ele abre essa brecha ao estabelecer que qualquer sujeito, pessoa física ou jurídica, que cometa atos considerados indevidos e passíveis de sanção no âmbito do código disciplinar da Conmebol pode ser responsabilizado", afirmou o advogado. "Não há nenhuma regra que limite as sanções apenas ao clube mandante."

Crisafulli acrescentou que o mais provável é que a entidade determine sanções como multa e, eventualmente, suspensão de torcida em estádios. Pelo regulamento, as multas não podem ser inferiores a US$ 400 (R$ 2.200) e nem superar US$ 400 mil (R$ 2,2 milhões). Em abril, mais de cem torcedores tentaram entrar no estádio Monumental de Santiago, supostamente sem ingressos, pouco antes do início do confronto entre Colo Colo e Fortaleza, pela fase de grupos da Copa Libertadores. A polícia tentou impedir, mas, na confusão, dois torcedores de 18 e 13 anos morreram. O Fortaleza acabou declarado o vencedor da partida pela Conmebol.

