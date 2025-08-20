Home
Vasco negocia contratação de ex-Flamengo que está no Crystal Palace

O Cruz-maltino negocia a contratação de Matheus França, de 21 anos, revelado pelo Flamengo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 15:00

Matheus França comemora gol do Flamengo sobre o América-MG, no estádio Independência, pelo Campeonato Brasileiro
Matheus França comemorando gol do Flamengo Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

O Vasco negocia a contratação de Matheus França, de 21 anos, revelado pelo Flamengo e que está no Crystal Palace, da Inglaterra. A negociação é para que o meia-atacante chegue por empréstimo. Apesar de não estar sendo aproveitado na Premier League, o clube inglês não quer se desfazer do jovem pois entende que ele ainda possui um potencial de revenda. 

O Vasco já tem conversas avançadas com o staff do jovem, e agora tenta chegar a um acordo com o clube da Premier League. Matheus França fez toda a sua base no rival Flamengo, e sempre foi tratado como uma grande promessa no Rubro-Negro.

Com uma concorrência forte em sua posição, acabou não tendo tantas oportunidades e foi negociado em agosto de 2023 para o Crystal Palace por 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época).

No total, como profissional, foram 53 partidas, nove gols e uma assistência pela equipe da Gávea. Ele esteve no elenco campeão da Libertadores e da Copa do Brasil de 2022.

