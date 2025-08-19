Deu ruim...

Santos avalia rescisão com jogador capixaba após ele comemorar gol do Vasco

Hayner tem vínculo com o Santos e está emprestado ao CRB, mas no domingo (17), ele comemorou o gol do amigo David, atacante do Vasco, e postou nas redes sociais. Mas pegou mal...

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 16:08

Hayner pertence ao Santos, mas está emprestado ao CRB Crédito: Divulgação/Santos

O Santos encaminhou o nome do lateral-direito Hayner ao departamento jurídico do clube para análise de uma possível rescisão contratual. A medida ocorre após a polêmica publicação do jogador capixaba em sua conta no Instagram, em que ele comemora um dos gols do Vasco na histórica derrota que o Peixe sofreu por 6 a 0, no Morumbis, no último domingo (17).

Emprestado ao CRB, mas ainda com vínculo com o Santos, o capixaba Hayner exaltou nas redes sociais o atacante David, seu amigo e autor do segundo gol da equipe carioca. “Isso é DVD! A felicidade de vocês é a minha”, escreveu o atleta, em postagem acompanhada da imagem do placar da partida.

De acordo com apuração do portal Lance!, a diretoria santista considerou a atitude “desrespeitosa” e agora avalia internamente quais medidas tomar. A recomendação inicial foi de que o caso fosse analisado pelo setor jurídico do clube.

O jogador capixaba trancou sua conta após a repercussão negativa Crédito: Hayner_27

Com a repercussão negativa, Hayner optou por trancar sua conta no Instagram. E até agora não se manifestou, e sua assessoria de imprensa permanece em silêncio.

Hayner no Santos

Contratado pelo Santos em janeiro de 2023, Hayner chegou a ser eleito o melhor lateral do Campeonato Paulista. No entanto, perdeu espaço ao longo da temporada e não repetiu o bom desempenho inicial. Neste ano, após três jogos pelo clube, foi emprestado ao CRB, onde já soma 17 partidas disputadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta