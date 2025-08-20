Home
Atacante capixaba assina contrato profissional com o Vasco

Diego Minete, 16 anos, firmou vínculo com o Cruz-maltino até 2028 e comemorou a conquista nas redes sociais

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 18:43

O Vasco da Gama oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional do atacante capixaba Diego Minete. O jogador de 16 anos firmou vínculo com o clube carioca por três anos. Na última temporada, Minete foi eleito melhor jogador na conquista da Nike Premier Cup, além de integrar a primeira lista de convocados da geração 2009 para a Seleção Brasileira Sub-15, onde fez sua estreia com a camisa amarelinha.

Em 2024, foi protagonista no ataque cruz-maltino ao balançar as redes mais de 40 vezes, sendo 35 apenas pelo sub-15. Também se destacou na Copa Rio, onde foi campeão e artilheiro, com 16 gols, consolidando-se como um dos principais nomes da categoria. 

Nesta temporada, o capixaba participou da conquista da Copa do Brasil Sub-17, encerrando a competição como artilheiro, com 5 gols, além de ter sido convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, em preparação para o Sul-Americano de 2026.

Por meio das redes sociais, Diego confirmou a agradeceu pela oportunidade. "Agradeço a Deus por mais essa conquista. Só Ele e minha família sabem o quanto me esforcei para chegar até aqui. Dos sacrifícios que fiz às renúncias necessárias. Obrigado à minha família por acreditar ao meu lado, ao Vasco da Gama por confiar no meu potencial [...] e a todos que me apoiaram nessa caminhada. Agora é seguir trabalhando, porque ainda há muitos sonhos a realizar", escreveu.

