Tetracampeão do Mundo

"Cada atleta é um empreendedor de si mesmo", afirma Raí em evento no ES

Ex-jogador da Seleção Brasileira compartilhou experiências de liderança e destacou o papel do esporte como inspiração e motor de transformação social durante evento no Palácio Anchieta

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 16:44

Raí participou de evento no Palácio Anchieta na manhã desta quinta-feira (21) Crédito: Governo do ES/Divulgação

Tetracampeão do mundo com a Seleção Brasileira e ídolo do São Paulo, Raí esteve em Vitória nesta quinta-feira (21) para participar do lançamento do programa Acredita e da plataforma Contrata Brasil, iniciativas do Governo Federal voltadas ao incentivo ao empreendedorismo e à geração de oportunidades. O evento aconteceu no auditório principal do Palácio Anchieta e reuniu autoridades, gestores e convidados.

Durante sua fala, o campeão mundial de 1994 destacou a importância do esporte como ferramenta de inspiração e motivação. “O futebol, como um setor da cultura do país, serve também para inspirar. Muitas pessoas acompanham e se identificam, porque o esporte sempre tem um paralelo com a vida real. Muitos atletas saem do zero, precisam de suporte, assistência, formação e capacitação. E ao longo da carreira é fundamental saber administrar crises, mesmo em temporadas vitoriosas”, afirmou.

Compartilhando experiências de liderança, Raí ressaltou que cada atleta é, na prática, um empreendedor de si mesmo. “Todos os atos contam: capacitação, disciplina, planejamento. É uma forma de gerir a própria carreira”, disse.

O ex-jogador também falou sobre seu engajamento fora dos gramados. “Eu me considero um ativista social. Depois da minha carreira, criei um projeto social que já tem 25 anos. Sempre tive essa preocupação de pensar no país. O esporte é um setor importante da economia e, além de inspirar, pode dar visibilidade a outros setores. Meu objetivo principal é emprestar o prestígio e a credibilidade que construí na minha trajetória para chamar atenção a projetos que podem fazer diferença na sociedade”, pontuou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta