Rio Branco atropela o Maricá no Kleber Andrade pela Série D

Capa-Preta chega com muita moral para a próxima fase da competição e mostra que vai forte na luta pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Publicado em 26 de julho de 2025 às 18:33

O Rio Branco venceu o Maricá com autoridade em jogo válido pela Série D do Campeonato Brasileiro Crédito: Wagner Chaló/Rio Branco

Classificado por antecipação, para o mata-mata do Campeonato Brasileiro Série D, o Rio Branco encerrou a primeira fase com a terceira vitória consecutiva no Grupo A6. Na tarde deste sábado (26), no jogo da última rodada, disputado no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, o Capa-Preta derrotou o Maricá, por 3 a 0. Marcos Júnior, Dudu e Romarinho marcaram os gols do Brancão. >

O resultado consolidou o Rio Branco na segunda colocação da fase do Grupo A6, com 26 pontos. Já o time do Rio de Janeiro, que ainda lutava pela vaga, chegou a 19 pontos e acabou alcançando o seu objetivo, com o empate em 1 a 1 entre Porto Vitória contra o Nova Iguaçu. >

O jogo

Mesmo classificado por antecipação, o Rio Branco foi quem criou as melhores oportunidades e controlou o jogo. Quando o Maricá chegava, era nos erros cometidos pelo Capa-Preta, na saída de bola. Aos 35 minutos, em uma jogada pela esquerda, Luiz Fernando cruzou para Marcos Júnior abrir o placar e colocar o time da casa em vantagem.>

No segundo tempo o Capa-Preta continuou indo para cima do Maricá, e a pressão teve efeito aos 37 minutos com gol de Romarinho, que fez da entrada da área. Aos 37 minutos do segundo tempo, o Rio Branco deu números finais ao jogo com Romarinho. Dida saiu a bola e faz o passe para Clayton. O volante não dominou a bola e o camisa 15 capa-preta aproveitou para finalizar da entrada da área e fazer o terceiro. Fim de papo e vitória do Brancão.>

Jogos da segunda fase

Classificados para o mata-mata da Série D do Brasileirão, Rio Branco e Maricá voltam a campo no próximo final de semana para o jogo de ida da segunda fase. No início desta semana, o Departamento de Competições da CBF vai oficializar as datas, horários e locais das partidas. >

