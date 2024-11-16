Capixaba goleia o Pinheiros e garante acesso à Série A do Estadual

O Capixaba venceu o Pinheiros com autoridade no jogo de volta da semifinal Crédito: Henrique Montovanelli/FES

Dos times em atividade, no futebol do Espírito Santo, o Sport Club Capixaba é o que está há mais tempo sem jogar a Primeira Divisão Estadual. Mas, o jejum de 27 anos chegou ao fim na tarde deste sábado (16). No jogo de volta das semifinais, do Campeonato Capixaba Série B 2024, realizado no Kleber Andrade, o Tubarão voltou a derrotar o Pinheiro, agora por 4 a 2 (ida vitória por 2 a 0) e garantiu a vaga na decisão e o retorno à elite.

Em um primeiro tempo de domínio absoluto do Capixaba, o time abriu o placar ainda no primeiro minuto da partida, com o equatoriano Adriano Batioja balançando as redes depois de um passe de João Paulo. O Tubarão manteve o ritmo e fez o 2 a 0 quinze minutos depois. Em uma jogada pela ponta esquerda, o capitão Zé Gatinha encontrou Edinho livre , o camisa 20 não perdoou e abriu ainda mais a vantagem do time mandante.

Em um segundo tempo moroso, o Pinheiros diminuiu com Junior Poxim aos 31 minutos, em uma falha do goleiro Camilatto. Quatro minutos depois, o Capixaba reagiu. Em um contra-ataque rápido, Zé Gatinha driblou o zagueiro e deixou Batioja sozinho para anotar o doblete: 3 a 1 Capixaba.

A goleada se concretizou com Sávio, que garantiu a vaga para a final depois de outra assistência de Zé. O camisa 10 anotou três passes para gol dos quatro feitos pelo Capixaba na partida. Em um último suspiro, o Pinheiros diminuiu para 4 a 2 com João Cerqueira.

Finais

Nas finais da Série B, o Capixaba vei enfrentar o vencedor do confronto entre Vilavelhense e Castelo. No jogo de ida, o Vila venceu por 1 a 0, no Emílio Nemer. A volta acontece nesta segunda-feira (18), no estádio Kleber Andrade. O time de Vila Velha pode até perder por um gol de diferença, que ainda assim avança às finais e garante o acesso

De acordo com o regulamento, as finais da Série B do Campeonato Capixaba serão disputadas em jogos de ida e volta. Não existe vantagem. Em caso de igualdade na soma dos resultados do placar agregado, a definição do campeão será nas cobranças de pênaltis. O Capixaba, time de melhor campanha na competição, tem o mando de campo no segundo e decisivo jogo.