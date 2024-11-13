Nova Venécia pode ficar de fora do Capixabão 2025

Nova Venécia pelo Capixabão Crédito: Samuel Gomez/Nova Venécia

O Nova Venécia pode abrir mão de disputar o Campeonato Capixaba 2025. Por meio de nota, o clube do atacante Richarlison, do Tottenham-ING, revelou que falta apoio que viabilize a sua participação no Estadual, previsto para ter início no dia 18 de janeiro. Apesar de ter participado da primeira reunião do Capixaba 2025, com a Federação de Futebol (FES) e os demais clubes, o Nova Venécia não tem presença garantida no Estadual. Na publicação, o clube destaca a necessidade de ser "autossustentável":

"O Nova Venécia Futebol Clube vem a público esclarecer sua posição sobre a participação no Capixabão 2025. O clube está comprometido com um projeto de crescimento sustentável e responsável, que visa garantir a solidez e a longevidade do futebol em nossa região. Nosso objetivo é retornar ao Capixabão, mas este retorno está condicionado à obtenção de patrocínios que possibilitem uma participação financeiramente viável e em sintonia com os valores que norteiam nossa gestão. Acreditamos que o futebol precisa ser autossustentável, e estamos trabalhando arduamente para construir uma base sólida que permita ao clube competir em alto nível sem comprometer sua estabilidade financeira."

Em outro trecho da nota, o Nova Venécia manifesta o desejo de disputar o Campeonato Capixaba 2025. Porém, mediante ao apoio financeiro suficiente. "Queremos estar no Capixabão e representar nossa cidade e nossos torcedores com orgulho, mas estamos conscientes de que esse compromisso só deve ser assumido se tivermos o suporte financeiro adequado. O Nova Venécia sempre primará por uma gestão responsável e pela valorização do esporte como um instrumento de desenvolvimento social."

Por fim, o Nova Venécia afirma que está confiante em um final feliz, com o clube jogando o Estadual do ano que vem. "Reafirmamos nosso compromisso com a transparência e com o futuro do clube. Seguiremos trabalhando para estruturar uma equipe competitiva e atrativa para investidores que compartilhem da nossa visão de longo prazo. Estamos confiantes de que, com o apoio de parceiros estratégicos, conseguiremos levar o Nova Venécia a novas conquistas, respeitando os valores de sustentabilidade e responsabilidade que consideramos fundamentais."

Ascensão e queda do Nova Venécia

Planejado para ser um clube que iria trabalhar na formação de jogadores, o Nova Venécia pulou etapas e ingressou no futebol profissional quando disputou a edição 2021 da Série B Estadual. Na ocasião, Leão do Norte sagrou-se campeão e conquistou o acesso para a primeira divisão. Naquele mesmo ano, o time também levantou a taça da Copa Espírito Santo e assegurou a vaga para jogar a Série D e a Copa do Brasil do ano seguinte.

Tudo estava indo bem. Em 2022, o Nova Venécia foi semifinalista do Campeonato Capixaba, avançou à segunda fase da Copa do Brasil e alcançou às oitavas de final da Série D. Em 2023, o time chegou à final do Estadual, mas foi derrotado pelo Real Noroeste. Porém, no Sub-20, o Leão conquistou o título inédito e a vaga para jogar a Copa SP de Futebol Júnior.

Em 2024, o clube de Richarlison viveu o pior ano desde a sua fundação. No Campeonato Capixaba venceu apenas um jogo e lutou para não ser rebaixado. Na Copa do Brasil foi eliminado na primeira fase e, na Copa Espírito Santo, chegou a confirmar a participação, mas, em cima da hora desistiu, alegando as mesmas questões financeiras.

E se o Nova Venécia desistir?

Se realmente chegar a desistir de disputar o Campeonato Capixaba 2025, o Nova Venécia será automaticamente rebaixado para a Série B. A vaga aberta será herdada pelo terceiro colocado da segunda divisão de 2024, que neste momento se encontra na fase de semifinal, com os confrontos entre Vilavelhense x Castelo e Capixaba x Pinheiros.