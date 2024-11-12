Campeonato Capixaba 2025 deve ter início na segunda quinzena de janeiro

O Rio Branco, campeão do capixabão 2024. Crédito: Jordan Nunes / Capixaba Esporte

Os clubes e a Federação de Futebol (FES) fizeram a primeira reunião para discutir o Campeonato Capixaba 2025. No encontro, realizado nesta segunda-feira, por meio de videoconferência, foram tratados diversos assuntos, com destaque para a data de início da competição.

Quando começa o Campeonato Capixaba 2025?

O Estadual está previsto para começar no dia 18 de janeiro, com o jogo decisivo da final no dia 05 de abril. A FES trabalha com essas datas, mas a oficialização das mesmas depende da publicação do calendário nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que deve ser revelado nos próximos dias.

Quais times vão jogar o Capixaba 2025?

A reunião desta segunda-feira contou apenas com oito dos 10 times: Rio Branco-ES e Rio Branco VN, atuais campeão e vice, Desportiva Ferroviária, Porto Vitória, Vitória-ES, Real Noroeste, Jaguaré e Nova Venécia. Os outros dois clubes serão definidos no final de semana, após as semifinais da Série B.

Como será a fórmula de disputa do Capixaba 2025?

No encontro, a Federação de Futebol (FES) sugeriu a manutenção da fórmula de disputa. Na primeira fase, os 10 times se enfrentam em turno único, com os oito melhores classificados avançando para as quartas de final. Os dois últimos colocados, na primeira fase, são rebaixados para a segunda divisão. Nesse formato, todas as três fases do “mata-mata” (quartas, semifinal e final) são disputadas em jogos de ida e volta.

De acordo com a entidade, a questão será debatida na segunda reunião, marcada para o próximo dia 25 de novembro, agora presencialmente, no hotel Golden Tulip, em Vitória.

Iluminação nos estádios

De acordo com a FES, os clubes têm até 25 de dezembro para indicar o estádio onde planeja mandar seus jogos. As praças esportivas sem sistema artificial de iluminação não serão aceitas pela entidade para a disputa do Capixaba 2025. Nas últimas semanas, os doze principais estádios do Espírito Santo estão passando por inspeções, de uma empresa contratada pela FES.