Landim termina gestão no Flamengo com 13 títulos em seis anos e 11 técnicos

A gestão de Rodolfo Landim vai deixar o Flamengo com 13 títulos conquistados em seis anos. Como o rubro-negro está distante no Campeonato Brasileiro, o troféu na Copa do Brasil completa a galeria de uma gestão que foi vitoriosa, mas também passou por turbulências. A avaliação interna é muito boa, mas com o sentimento de que o clube poderia ter vencido até mais.

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez ao superar o Atlético-MG Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress

O QUE ACONTECEU

O Flamengo bateu o Atlético-MG na final da Copa do Brasil para sacramentar o título. Esse foi o segundo troféu da competição conquistado na atual gestão.

Além de Landim, Marcos Braz também deixa o Flamengo no final do ano. O vice-presidente de futebol não ficará mesmo se a situação se eleger.

O único título que o Flamengo não conquistou nos últimos seis anos foi o Mundial de Clubes. O time teve duas oportunidades, mas perdeu na final em 2019 e acabou em terceiro lugar em 2022.

Landim deixa o comando do Flamengo depois de dois mandatos. Ele não pode mais se reeleger. Os sócios decidem o novo presidente no dia 9 de dezembro. Os candidatos são Rodrigo Dunshee, da situação, e Luiz Eduardo Baptista e Maurício Gomes de Mattos, da oposição.

Apesar do período vitorioso, houve momentos de seca. Em 2021 e 2023 o time terminou sem títulos de grande expressão, mesmo que no primeiro ano tenha sido campeão carioca. A atual temporada quase terminou da mesma forma, mas uma mudança de rota na reta final ajudou o Flamengo a engrenar.

Um dos maiores problemas da gestão no futebol foi a constante troca de treinadores. Nenhum técnico começou e terminou o ano com Landim na presidência. Foram 11 nomes contratados no total.

Seis deles foram demitidos. Abel Braga e Jorge Jesus pediram para sair, Renato Gaúcho e Dorival Jr não renovaram ao final do contrato, Domenec Torrent, Paulo Sousa, Rogério Ceni, Vitor Pereira e Jorge Sampaoli foram demitidos, assim como Tite.

TÍTULOS CONQUISTADOS PELO FLAMENGO DESDE 2019

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021 e 2024

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020

Copa do Brasil: 2022 e 2024

Libertadores: 2019 e 2022

Recopa Sul-Americana: 2020