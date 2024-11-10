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Lesão

Arrascaeta vai operar o joelho na próxima semana

O meia do rubro-negro já havia relatado que estava sentindo muito desconforto e que teria que operar

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 20:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2024 às 20:01
Arrascaeta jogando pelo Flamengo
Arrascaeta jogando pelo Flamengo Crédito: Reprodução
Destaque do Flamengo na conquista da Copa do Brasil, Arrascaeta afirmou, neste domingo (10), que deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias.
O atleta falou das dificuldades nos treinos por conta de uma lesão no menisco. "Foi um pouquinho difícil. Estou com uma lesão no menisco, vou ter que fazer uma artroscopia agora, semana que vem. Limita um pouco o dia a dia, os treinos. À medida que passa o tempo, vai ficando um pouquinho mais pesado. Eu tentei ajudar da melhor forma. Agora eu me sinto realizado e feliz".
Ele disse que essa última semana foi a mais "pesada" para treinar. "Comecei a sentir a dor um pouco mais forte, neste domingo (10) também. A gente acredita que o melhor vai ser semana que vem já fazer, pensando no ano que vem. Tomara que eu possa começar o ano [2025] 100%".

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