Arrascaeta vai operar o joelho na próxima semana

Arrascaeta jogando pelo Flamengo Crédito: Reprodução

Destaque do Flamengo na conquista da Copa do Brasil, Arrascaeta afirmou, neste domingo (10), que deverá passar por uma cirurgia nos próximos dias.

O atleta falou das dificuldades nos treinos por conta de uma lesão no menisco. "Foi um pouquinho difícil. Estou com uma lesão no menisco, vou ter que fazer uma artroscopia agora, semana que vem. Limita um pouco o dia a dia, os treinos. À medida que passa o tempo, vai ficando um pouquinho mais pesado. Eu tentei ajudar da melhor forma. Agora eu me sinto realizado e feliz".