As imagens da comemoração dos flamenguistas em Vitória com o título da Copa do Brasil

O Flamengo foi o grande campeão da Copa do Brasil 2024, e a torcida capixaba que não esteve presente em Belo Horizonte, se reuniu em bares e restaurantes de Vitória. Os torcedores entrevistados pela equipe de A Gazeta durante o jogo estavam com sentimento de confiança, com a certeza que a conquista era mais questão de tempo. Os registros são do fotógrafo Vitor Jubini.
Uma das torcidas organizada do Flamengo, com sede na capital, se reuniu em um bar em Jardim Camburi para celebrar a final e o pentacampeonato rubro-negro.
Torcida rubro-negra em Vitória comemora o título do Flamengo na Copa do Brasil
Bares na Rua da Lama, em Jardim da Penha, e o Triangulo das Bermudas, na Praia do Canto também foram palco da comemoração flamenguista.