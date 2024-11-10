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É festa!

As imagens da comemoração dos flamenguistas em Vitória com o título da Copa do Brasil

Centenas de flamenguistas lotaram bares e restaurantes em Vitória e celebraram mais uma conquista do clube do coração na tarde deste domingo (10)

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 19:41

Caio Vasconcelos

Caio Vasconcelos

Publicado em 

10 nov 2024 às 19:41
Copa do Brasil
A comemoração da nação na conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo Crédito: Vitor jubini
O Flamengo foi o grande campeão da Copa do Brasil 2024, e a torcida capixaba que não esteve presente em Belo Horizonte, se reuniu em bares e restaurantes de Vitória. Os torcedores entrevistados pela equipe de A Gazeta durante o jogo estavam com sentimento de confiança, com a certeza que a conquista era mais questão de tempo. Os registros são do fotógrafo Vitor Jubini.
Uma das torcidas organizada do Flamengo, com sede na capital, se reuniu em um bar em Jardim Camburi para celebrar a final e o pentacampeonato rubro-negro.

Torcida rubro-negra em Vitória comemora o título do Flamengo na Copa do Brasil

Bares na Rua da Lama, em Jardim da Penha, e o Triangulo das Bermudas, na Praia do Canto também foram palco da comemoração flamenguista.

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