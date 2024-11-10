Flamengo passa de R$ 131 milhões em premiações e bate meta da temporada

O Flamengo ultrapassou os R$ 131,1 milhões em premiações e bateu a meta estipulada para a temporada. Apesar da queda na Libertadores, o título da Copa do Brasil dá ao clube uma boa margem.

Os jogadores do Flamengo comemoram título após Partida entre Atlético-MG x Flamengo, válida pela final da Copa do Brasil 2024. Crédito: Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress

QUANTO O FLA JÁ FATUROU

O Flamengo chegou a R$ 93,135 milhões ganhos na Copa do Brasil. A equipe terminou como campeã do torneio contra o Atlético-MG.

Na Libertadores, o Fla caiu nas quartas de final. Foram 6,94 milhões de dólares ganhos (R$ 38 milhões na cotação da época em que avançou às quartas).