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Saldo positivo

Flamengo passa de R$ 131 milhões em premiações e bate meta da temporada

O rubro-negro foi campeão da Copa do Brasil 2024, após vencer do Atlético-MG na Arena MRV.

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 19:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2024 às 19:14
O Flamengo ultrapassou os R$ 131,1 milhões em premiações e bateu a meta estipulada para a temporada. Apesar da queda na Libertadores, o título da Copa do Brasil dá ao clube uma boa margem.
Os jogadores do Flamengo comemoram título após Partida entre Atlético-MG x Flamengo, válida pela final da Copa do Brasil 2024. Crédito: Foto: Dhavid Normando/Código 19/Folhapress

QUANTO O FLA JÁ FATUROU

O Flamengo chegou a R$ 93,135 milhões ganhos na Copa do Brasil. A equipe terminou como campeã do torneio contra o Atlético-MG.
Na Libertadores, o Fla caiu nas quartas de final. Foram 6,94 milhões de dólares ganhos (R$ 38 milhões na cotação da época em que avançou às quartas).
No orçamento previsto para 2024, o clube projetava cerca de R$ 118,3 milhões (variáveis pela cotação do dólar e da premiação exata do Brasileirão). Isso distribuído entre chegar à semifinal Libertadores (9,240 milhões de dólares ou R$ 53,26 milhões na cotação atual), semifinal Copa do Brasil (R$ 19,635 milhões) e segundo lugar no Brasileiro (valor em 2023 foi de R$ 45,4 milhões).

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