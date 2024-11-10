Vasco perde feio e vê sonho de vaga na Libertadores mais distante

O Fortaleza fez o dever de casa, venceu o Vasco, manteve a invencibilidade na Arena Castelão e colou na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O triunfo por 3 a 0, neste sábado (9), veio dos pés de Emmanuel Martínez, no primeiro tempo, Breno Lopes e Renao Kayzer, na etapa final.

Coutinho entrou na segunda etapa, mas pouco contribuiu com o Vasco Crédito: Agência F8/Folhapress

Com o resultado, o Leão foi a 63 pontos - um atrás do Palmeiras e cinco atrás do líder Botafogo -, enquanto o Vasco permanece com 43 e vê a luta por vaga na Libertadores do ano que vem um pouco mais distante.

Os comandados de Vojvoda voltam a campo na competição nacional no dia 22, contra o Fluminense, no Maracanã. Já a equipe cruz-maltina recebe o Internacional no dia 21.

O Fortaleza ainda não perdeu em casa nesta edição do Brasileirão. Até aqui, foram 13 vitórias e três empates.

Como foi o jogo

O Fortaleza começou o jogo a 100Km/h e com bastante agressividade no ataque. O time de Vojvoda aplicou uma pressão nos minutos iniciais, empurrou o Vasco para o campo de defesa e logo conseguiu abrir o placar -com Martinez, de cabeça. O Leão teve novas chances, mas, parou na falta de capricho na finalização e também em Léo Jardim.

Após o gol, o Fortaleza mudou um pouco a estratégia e deixou o Vasco ter mais a posse de bola. A equipe carioca, que passou a explorar as alas, até achou espaços e chegou à frente, mas foram poucas as oportunidades claras criadas.

O Vasco voltou para o segundo tempo com Jair e Rayan nos lugares de Mateus Carvalho e Emerson Rodríguez, respectivamente. O meia conseguiu cadenciar melhor e Rayan foi boa válvula de saída, o que fez com que os cariocas tivessem maior presença no ataque. O Fortaleza, por sua vez, buscava saídas mais sólidas, com troca de passes.

Aos poucos, o Fortaleza voltou a encaixar o modo de jogo, fechou espaços e passou a fazer as transições de maneira mais rápida. Assim, os avanços ao ataque passaram a ser mais perigosos - Breno Lopes chegou a mandar a bola para a rede, mas o gol foi anulado por posição irregular. Neste cenário, o Vasco colocou Coutinho e Sforza para tentar alterar o posicionamento adversário.

O Fortaleza deixava a bola com o Vasco, que demonstrava dificuldades para construir as tramas, e apostava na recuperação e transição. Em uma dessas, Breno Lopes avançou em velocidade sem ser incomodado e fez o segundo. O gol, já na reta final do jogo, foi a pá de cal em uma possível reação carioca.