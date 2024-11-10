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Ídolo do Flamengo

Após título Gabigol anuncia saída do Flamengo, para o Cruzeiro

Campeão da Copa do Brasil, atacante assinará contrato de quatro anos com o clube mineiro

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 18:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 nov 2024 às 18:52
Copa do Brasil
Gabigol confirmou que deixará o Flamengo ao término da temporada Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress
Um dos maiores ídolos do Flamengo, Gabigol, anunciou sua saída do Flamengo depois do título da Copa do Brasil, neste domingo, com vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, na Arena MRV.
A diretoria do Cruzeiro trata o atacante como o principal investimento em termos salariais para a próxima temporada e ofereceu ao atleta um contrato de quatro anos. O clube mineiro luta por uma vaga na próxima Conmebol Libertadores.
"Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim", disse Gabigol.
Gabriel Barbosa, de 28 anos, sempre foi um desejo do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele já teceu elogios ao atacante, na janela do meio do ano, mas informou que não teria condições de investir naquele momento.
Gabigol é ídolo do Flamengo. Em seis anos, marcou 160 gols em 305 jogos pelo clube. Ganhou, entre outros títulos, duas Conmebol Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).
O contrato do atacante com a equipe rubro-negra acaba em 31 de dezembro deste ano. Houve longa negociação para renovação do contrato, mas não houve acordo entre as partes.

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