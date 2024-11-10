Após título Gabigol anuncia saída do Flamengo, para o Cruzeiro

Gabigol confirmou que deixará o Flamengo ao término da temporada Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress

Um dos maiores ídolos do Flamengo, Gabigol, anunciou sua saída do Flamengo depois do título da Copa do Brasil, neste domingo, com vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-MG , na Arena MRV.

A diretoria do Cruzeiro trata o atacante como o principal investimento em termos salariais para a próxima temporada e ofereceu ao atleta um contrato de quatro anos. O clube mineiro luta por uma vaga na próxima Conmebol Libertadores.

"Foi um ano conturbado para mim individualmente, (houve a) questão do doping, depois um treinador que não me respeitava como jogador. Durante esses momentos, nunca tentei externar isso de alguma forma, mas foi período horrível para mim", disse Gabigol.

Gabriel Barbosa, de 28 anos, sempre foi um desejo do dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço. Ele já teceu elogios ao atacante, na janela do meio do ano, mas informou que não teria condições de investir naquele momento.

Gabigol é ídolo do Flamengo. Em seis anos, marcou 160 gols em 305 jogos pelo clube. Ganhou, entre outros títulos, duas Conmebol Libertadores (2019 e 2022), dois Brasileiros (2019 e 2020) e duas Copas do Brasil (2022 e 2024).