Flamengo volta a vencer o Atlético-MG e conquista a Copa do Brasil

O Flamengo conquistou a Copa do Brasil pela quinta vez ao superar o Atlético-MG Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress Plata ou plomo? Para o Flamengo, a "plata", muitas delas, com o título da Copa do Brasil. Ao Atlético-MG sobrou o chumbo em cores vermelho e preto. Na tensa decisão neste domingo (10), o Rubro-Negro venceu com um gol do atacante equatoriano, que entrou no segundo tempo, e sagrou-se pentacampeão da Copa do Brasil, na Arena MRV, pelo placar de 1 a 0 - a primeira final decidida no estádio atleticano. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por A Gazeta ES (@agazetaes)

A melhor chance da primeira etapa veio em linda jogada pela direita do ataque flamenguista em grande tabela de Wesley com Gerson. O lateral chegou na linha de fundo e cruzou para trás. Arrascaeta, de peixinho, mandou por cima do gol de Everson, tirando tinta do travessão.

O Fla seguiu em cima e novamente com Wesley. Aos 27, o lateral encontrou espaço pela direita, invadiu a área e cruzou, mas ninguém desviou. Na sequência, a bola sobrou com Evertton na frente da área. Ele dominou, ajeitou o corpo e chapou no canto para grande defesa de Everson.

Aos 35, a defesa do Flamengo se atrapalhou na saída de bola. Rossi deu passe ruim para Pulgar, que tenta devolver e entregou no peito de Paulinho. O atacante dominou e finalizou, mas Rossi consegue a defesa à queima-roupa.

Lance polêmico

Quando o relógio marcava 36 minutos, veio a polêmica do primeiro tempo. O zagueiro capixaba Lyanco levou cartão amarelo por falta dura em Arrascaeta. Os Jogadores do Flamengo pediram cartão vermelho porque o zagueiro era o último atleticano antes do goleiro, mas Claus manteve o amarelo, sem que o VAR o chamasse para uma revisão.

Nos minutos finais, o Galo tentou um abafa, mas com pouca organização. O Flamengo soube controlar as investidas e conseguiu neutralizar o rival até o apito final da primeira etapa.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, os times voltaram com modificações. O Atlético sacou Lyanco e pôs o lateral Saravia, Otávio deu lugar a Alan Kardec. Já o Fla apostou em Bruno Henrique no lugar de Gabigol.

E foi dele a primeira chance clara do Rubro-Negro. Aos 6 minutos, Rossi cobrou tiro de meta com um lindo lançamento para Bruno Henrique. O veloz atacante partiu nas costas da defesa do Galo, invadiu a área e finalizou de canhota, mas Everson defendeu com o rosto.

Pouco depois, novo tiro de meta de cobrado por Rossi. Alex Sandro deu uma casquinha para Bruno Henrique, que ganhou na dividida de Saravia, saiu cara a cara com Everson e tentou por cobertura, porém o goleiro do Galo mais uma vez salvou.

A blitz do time Carioca seguiu e mais uma vez o ataque perdeu grande chance com Michael, aos 20 minutos. Wesley, melhor do Flamengo em campo até então, fez ótima jogada e serviu Bruno Henrique. O atacante dividiu e a bola sobrou limpa para Michael. AO invés de finalizar, ele tentou driblar Everson, que mais uma vez parou o ataque rival.

Mudança tática

A entrada de Fabrício Bruno para neutralizar a presença de Kardec esfriou o ânimo atleticano. De quebra, deu ainda mais liberdade para Wesley avançar sempre com muito perigo. O equatoriano Plata também entrou na partida, no lugar de Arrascaeta, apostando na velocidade.

De tanto insistir e perder chances em profusão, o Flamengo chegou ao gol. Após o Atlético perder uma chance clara, Bruno Henrique lançou o equatoriano Plata, que recebeu ainda no campo de defesa, arrancou, driblou o zagueiro, e encobriu Everson para fazer explodira nação em Belo Horizonte.

Plata, de cavadinha, fez o gol da vitória e do título da Copa do Brasil Crédito: Agif/Folhapress

Na sequência do gol, a torcida atleticana arremessou bombas e copos no gramado, na direção dos jogadores do Flamengo. A partida ficou paralisada por quase 10 minutos.

Na volta da partida, já nos acréscimos, Wesley teve ótima chance de ampliar, mas novamente Everson defendeu cara a cara e evitou o 2 a 0.

No fim, o Atlético-MG ainda teve um zagueiro expulso em tentativa de parar Bruno Henrique. Com o marcador no fim, não restou mais tempo para uma reação atleticana.