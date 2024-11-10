Botafogo empata com Cuiabá e vê cair vantagem na ponta

O Botafogo viu a diferença na liderança do Campeonato Brasileiro cair de seis para quatro pontos nesta 33ª rodada. Se na última sexta-feira (8) o Palmeiras venceu o Grêmio por 1 a 0 no Allianz Parque, em São Paulo, neste sábado o Glorioso ficou em um empate sem gols com o Cuiabá no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em duelo transmitido ao vivo pela Rádio Nacional.
O Alvinegro foi aos 68 pontos, contra 64 do Palmeiras. As equipes ainda se enfrentam nesta reta final de Brasileirão, no próximo dia 26, às 21h30 (horário de Brasília), com mando dos paulistas. O Cuiabá segue em situação delicada. O Dourado chegou aos 29 pontos, na 19ª e penúltima colocação e permanece na zona de rebaixamento (Z4) por, pelo menos, outras duas rodadas.
Fortaleza na briga
Além do Palmeiras, quem se beneficiou do tropeço do Botafogo foi o Fortaleza, que também foi a campo neste sábado e superou o Vasco por 3 a 0 na Arena Castelão. O Leão do Pici soma 63 pontos, cinco a menos que o Glorioso, ainda sonhando com o título brasileiro inédito. O Cruzmaltino, estacionado nos 43 pontos, segue em nono lugar.
A vitória tricolor começou a ser construída aos 12 minutos do primeiro tempo. Depois de grande jogada pela direita, com chapéu para cima de Lucas Piton, o também lateral Tinga cruzou para a cabeçada do meia Emmanuel Martínez. Na etapa final, aos 33, o atacante Breno Lopes saiu em contra-ataque pela esquerda e bateu cruzado, sem chances para Léo Jardim. Nos acréscimos, o centroavante Renato Kayzer, ex-Vasco, definiu o placar.