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Para 2025

Título do Flamengo deve abrir outra vaga na Libertadores pelo Brasileiro

Atual quinto colocado do Brasileiro, a colocação final do Rubro-Negro definirá se uma vaga extra será concedida pelo campeonato

Publicado em 10 de Novembro de 2024 às 19:51

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 nov 2024 às 19:51
A conquista da Copa do Brasil pelo Flamengo pode abrir mais uma vaga para a Libertadores via Campeonato Brasileiro, a depender da colocação do próprio Rubro-Negro.
Com o título, o Flamengo garante a vaga direta para a Libertadores de 2025.
Atual quinto colocado do Brasileiro, a colocação final do Rubro-Negro definirá se uma vaga extra será concedida pelo campeonato.
Na atual posição, até sexto e sétimo colocados terão vaga na pré-Libertadores.
O Botafogo, atual líder do campeonato, já tem a vaga através do Brasileirão garantida e disputa a final da Libertadores.
Em caso de título dos cariocas, o G4 viraria G5 e, com o Flamengo já garantido, abriria outra vaga para a pré-Libertadores, no caso, para o oitavo colocado.
O Cruzeiro, que atualmente ocupa a oitava posição, disputa a final da Sul-Americana contra o Racing no próximo sábado.
Pode abrir a terceira vaga extra via Brasileiro, caso seja campeão da competição termine entre os oito primeiros do campeonato. Atualmente, é o sétimo.

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