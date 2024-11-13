Rio Branco anuncia contratação do atacante Rafael Lucas, destaque da Copa Rio

O Rio Branco anunciou nesta quarta-feira (13) a contratação do atacante Rafael Lucas, destaque da Copa Rio pelo Olaria. O atleta chega ao Brancão para qualificar ainda mais o elenco visando a temporada 2025, que tem disputa do Capixabão, Campeonato Brasileiro da Série D, Copa do Brasil, Copa Verde e Copa ES.
Atacante ambidestro, Rafael Lucas, também conhecido como Café, tem 24 anos e foi revelado pelo Nova Iguaçu-RJ. Este ano, o atleta chegou ao Olaria e se tornou o principal destaque da equipe na Copa Rio, com quatro gols e três assistências na campanha do vice-campeonato.
Com a chegada do novo reforço, o Rio Branco passa a contar com seis atletas para o ataque: Maranhão, Ricardinho, Vitinho, Rafael Lucas, Matheus Costa e Jacó.
Sob o comando do técnico Ricardo Colbachini, o elenco do Rio Branco se apresenta em dezembro para dar início à pré-temporada. O Capixabão, em janeiro, é a primeira competição do calendário.