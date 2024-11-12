Flamengo decide tirar Gabigol de jogo do Brasileirão para 'manter harmonia'

Gabigol confirmou que deixará o Flamengo ao término da temporada Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress

O Flamengo decidiu tirar Gabigol do jogo com o Atlético-MG nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Os próximos passos serão definidos por Marcos Braz e os representantes do jogador. Eles foram comunicados ainda na segunda-feira que o Fla espera uma reunião entre as partes. A nota oficial diz que o Flamengo espera "manter a harmonia do elenco". Além disso, "dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários".

Após a final, Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa. A postura do atacante incomodou a diretoria. O presidente Rodolfo Landim foi perguntado sobre o tema, mas disse não querer falar de "problemas", apenas comemorar o título. Gabigol não esteve na festa de celebração da taça com o resto do elenco.

Segue a nota na íntegra: