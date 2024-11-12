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Diretoria

Flamengo decide tirar Gabigol de jogo do Brasileirão para 'manter harmonia'

A definição acontece após as declarações do atacante criticando a diretoria e avisando que não fica mais no clube.

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 18:22

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

12 nov 2024 às 18:22
Copa do Brasil
Gabigol confirmou que deixará o Flamengo ao término da temporada Crédito: Gilson Lobo/AGIF/Folhapress
O Flamengo decidiu tirar Gabigol do jogo com o Atlético-MG nesta quarta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. Os próximos passos serão definidos por Marcos Braz e os representantes do jogador. Eles foram comunicados ainda na segunda-feira que o Fla espera uma reunião entre as partes. A nota oficial diz que o Flamengo espera "manter a harmonia do elenco". Além disso, "dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários".
Após a final, Gabigol avisou em entrevista que não fica no Flamengo em 2025. Além de criticar o ex-técnico Tite, ele também reclamou da postura da diretoria do clube nas negociações sobre uma renovação. Ele negocia com o Cruzeiro e também tem uma proposta do Santos na mesa. A postura do atacante incomodou a diretoria. O presidente Rodolfo Landim foi perguntado sobre o tema, mas disse não querer falar de "problemas", apenas comemorar o título. Gabigol não esteve na festa de celebração da taça com o resto do elenco.
Segue a nota na íntegra:
"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Gabriel Barbosa não será relacionado para o jogo de amanhã contra o Atlético-MG. Os próximos passos do atacante serão definidos pelo vice-presidente de futebol, Marcos Braz, e pelos representantes do jogador, que já foram comunicados desde ontem sobre a necessidade de uma reunião entre as partes e estão sendo aguardados no Rio de Janeiro. A decisão visa manter a harmonia do elenco rubro-negro após o importante pentacampeonato da Copa do Brasil e dar tranquilidade ao treinador Filipe Luís, comissão técnica e funcionários para a continuidade do trabalho e da busca pelas vitórias no Campeonato Brasileiro."

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