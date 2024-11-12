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Seleção feminina é convocada para dois amistosos contra a Austrália

A seleção brasileira feminina de futebol foi convocada na tarde desta terça-feira (12) para os dois últimos amistosos do ano
Agência Brasil

Agência Brasil

Publicado em 

12 nov 2024 às 18:08

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 18:08

Futebol feminino
Brasil vence a Colômbia no segundo amistoso no Kleber Andrade Crédito: Vitor Jubini
A seleção feminina brasileira de futebol, medalha de prata na Olimpíada de Paris, foi convocada na tarde desta terça-feira (12) para os dois últimos amistosos do ano fora de casa contra a Austrália, que sediou o Mundial Feminino no ano passado. A novidade na lista de 23 jogadoras chamadas pelo técnico Arthur Elias é a goleira Claudia Oliveira, do Juventude-RS, que este ano conquistou o acesso à Série A1 (elite) do Campeonato Brasileiro Feminino no ano que vem.
A primeira partida do Brasil, atual número 8 no ranking, contra a Austrália (15ª no ranking da Fifa) ocorrerá em 25 de novembro em Brisbane, e seis dias depois em Gold Coast. No última Copa a Austrália terminou em quarto lugar, após perder para a Suécia, por 2 a 0, o confronto pela terceira posição. Na ocasião, as brasileiras, comandada pela então técnica Pia Sundhage, pararam na fase de grupos. A goleira Jaconera foi chamada pelo técnico Arthur Elias para os jogos amistosos do Brasil contra a Austrália. Foi a primeira jogadora do Juventude a ser convocada para a Seleção Brasileira Feminina principal.
“A Cláudia é uma merecedora pelo que vem fazendo nos últimos dois anos, a gente também a acompanhou atualmente no campeonato gaúcho, tem feito grandes jogos, por tudo. Porque a gente vê nela, tecnicamente e fisicamente, os comportamentos que ela mostrou, de quanto ela evoluiu nesses últimos dois anos, a gente entendeu junto ao Edson [preparador de goleiras] e a nossa comissão que ela é uma jogadora que entra nesse perfil de projeção. A gente quer conhecer de perto e dar oportunidade para ela, ainda que com pouco tempo que a gente vai ter na Austrália, mas que possa inspirar ela, outras goleiras, outras jogadoras.", pontuou Arthur Elias durante a coletiva após a convocação. 
Em meio ao processo de observação de jovens atletas que ainda não tiveram chances de vestir a amarelinha, já pensando na Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, Arthur Elias afirmou que antes vai priorizar a Copa América, programada para o período 12 de julho a 2 de agosto de 2025, no Equador.  
“O que está claro é que essas duas convocações, Colômbia e Austrália agora, são com um olhar para a frente, e quem obviamente aproveitar vai estar também na próxima junto com outras jogadoras, que provavelmente retornarão ou estarão nas listas, nas três convocações antes da convocação final para a Copa América. A gente vai com o que tem de melhor, as jogadoras certas para vencer”, afirmou o treinador durante a coletiva.
O treinador manteve na convocação desta terça (12) boa parte das jogadoras relacionadas nos amistosos de outubro contra a Colômbia, em Cariacica (ES). As brasileiras empataram o primeiro deles em 1 a 1 e depois aplicaram 3 a 1 nas rivais sul-americanas. Na ocasião, a zagueira Isa Hass (Internacional) e a atacante Gio Queiroz (Atlético de Madrid) tiveram ótima performance entre as 12 novas convocadas da seleção pós-prata em Paris. Ambas balançaram a rede na vitória contra a colombianas. 
“Tem muito claro para mim que a partir da primeira convocação do ano que vem a grande missão nossa é pensar mais a curto prazo, que é a Copa América, uma competição que a seleção brasileira tem obrigação de vencer porque nos dá a vaga olímpica para a próxima Olimpíada [Los Angeles 2028], o Brasil sempre participou e também participará da próxima, então a gente tem esse objetivo. E tratando de futebol, a gente precisa se preparar muito bem: o futebol sul-americano evoluiu, o caráter da competição, um jogo só pode tirar da vaga. Eu entendo muito bem a responsabilidade da Copa América. Depois teremos um período maior para a [preparação para] a Copa do Mundo", afirmou Arthur Elias. 
No retrospecto de confrontos entre Brasil e Austrália, as adversárias levam a melhor, com nove vitórias. O Brasil soma seis triunfos, e o restante das partidas (dois) foram empates.

Convocadas

Goleiras
  • Cláudia (Juventude)
  • Lorena (Grêmio)
  • Natasha (Palmeiras)
Zagueiras
  • Isa Haas (Internacional)
  • Kaká (São Paulo)
  • Lauren (Atlético de Madrid-ESP)
  • Vitória Calhau (Cruzeiro)
Laterais
  • Bruninha (Gotham-EUA)
  • Fê Palermo (Palmeiras)
  • Yasmim (Corinthians)
Meio-campistas
  • Angelina (Orlando Pride-EUA)
  • Camilinha (São Paulo)
  • Duda Sampaio (Corinthians)
  • Laís Estevam (Palmeiras)
Atacantes
  • Adriana (Orlando Pride-EUA)
  • Aline Gomes (North Carolina Courage-EUA)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras)
  • Gabi Portilho (Corinthians)
  • Gio Queiroz (Atlético de Madrid-ESP)
  • Kerolin (North Carolina Courage-EUA)
  • Marília (Cruzeiro)
  • Nycole (Benfica-PORT)
  • Priscila (Club América-MEX)

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