Arthur Elias conta com apoio da torcida capixaba para nova etapa da Seleção

Arthur Elias durante entrevista para CBF TV Crédito: CBF TV

Essas duas partidas dão início a uma nova etapa no trabalho da comissão técnica, visando à Copa América de 2025, e principalmente ao Mundial de 2027. Para começar bem essa jornada, Arthur Elias pede o apoio da torcida capixaba. Quer ver o Estádio Kleber Andrade lotado nas duas partidas.

Ele diz que a relação de proximidade com os torcedores é muito importante para o sucesso da Seleção e que esse estreitamento tende a aumentar gradativamente até o a Copa do Mundo de 2027, que será realizada no Brasil.

"Sempre é muito bom jogar em casa. Aqui, o torcedor capixaba vai poder acompanhar a Seleção Feminina e a gente espera que o público lote o estádio já nesse sábado para que tenhamos uma atmosfera muito boa e façamos um grande jogo" Arthur Elias - Treinador da seleção

Arthur Elias chega à Seleção após ótimo trabalho no comando do Corinthians Crédito: Thais Magalhães/CBF

Ele comentou que o planejamento da comissão técnica prevê amistosos da Seleção Feminina em vários outros Estados do país até 2027. Acrescentou que os adversários vão ser equipes importantes no cenário mundial, uma forma de trabalhar o potencial de competitividade da Seleção.

“Isso nos ajuda a seguir evoluindo, crescendo, e tendo estímulos no nível que a gente espera para que a Seleção consiga seguir como protagonista nas principais competições.”

Para os jogos contra a Colômbia e outros dois amistosos que vão ser realizados em novembro, Arthur Elias vai promover experiências. Quer observar mais atletas, aumentar o leque de opções, para que um grupo maior de jogadoras possam viver o ambiente da Seleção. Das 26 convocadas para esses amistosos contra as colombianas, apenas 12 estiveram na campanha da medalha de prata nas Olimpíadas de Paris.