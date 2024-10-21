Capixaba estreia no time principal do Sporting, de Portugal

Nascido em Alfredo Chaves, cidade do interior capixaba, a revelação que saiu da base do Porto Vitória acaba de dar mais um passo na carreira. O zagueiro capixaba Bruno Ramos, de apenas 19 anos, estreou com a camisa do Sporting-POR, na última sexta-feira. Pela Taça de Portugal, a equipe leonina venceu o Portimonense, fora de casa, por 2 a 1, com direito a gol marcado nos acréscimos da partida.
Bruno foi titular com a camisa leonina, em partida válida pela terceira fase da Taça de Portugal. O brasileiro atuou por 82 minutos e deu lugar a Iván Fresneda. Curiosamente, cinco minutos depois, o Sporting cedeu o empate, que seria superado apenas aos 49 minutos do segundo tempo, com o gol salvador de Conrad Harder. Pelas redes sociais, Bruno declarou toda a felicidade ao estrear profissionalmente pelo Sporting: "Dia mais feliz da minha carreira, onde eu fiz a minha estreia pela equipe principal do Sporting, dia que vai ficar marcado para o resto da minha vida. Realizei meu sonho de criança, onde treinei muito pra chegar nesse dia. Agora é continuar trabalhando para evoluir cada vez mais", compartilhou o capixaba.
O desempenho impressivo chamou atenção da torcida sportinguista, que elogiou a estreia do capixaba. A boa atuação do jovem deu confiança ao técnico Rúben Amorim, que relacionou Bruno Ramos para viajar com o grupo principal rumo a Graz, cidade austríaca e casa do Sturm Graz, próximo adversário do Sporting, pela Champions League, nesta terça-feira, às 16h.
No entanto, vale lembrar que o zagueiro Bruno Ramos não poderá atuar pela fase classificatória da Champions League. A inscrição já havia sido enviada durante o início da competição, no qual o capixaba sequer havia jogado com a camisa alviverde. A convocação do capixaba para viajar juntamente ao grupo leonino vai servir para dar mais experiência ao zagueiro, quando finalmente tiver a oportunidade. Caso passe de fase, o Sporting terá uma nova oportunidade para inscrever o atleta ou outros reforços. Enquanto esteve no Brasil, o zagueiro Bruno Ramos foi captado por olheiros do Barra-SC, após ganhar destaque no Porto Vitória, quando tinha apenas 17 anos.
- Texto feito por Tiago Taam, do portal ge.globo.com