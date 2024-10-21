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Seleção brasileira

Seleção feminina chega ao ES para amistosos no Kleber Andrade

O técnico Arthur Elias comanda o primeiro treino na tarde desta segunda-feira (21)

Publicado em 

21 out 2024 às 11:47

Publicado em 21 de Outubro de 2024 às 11:47

Seleção disputará dois amistosos contra a Colômbia no Espírito Santo
Seleção disputará dois amistosos contra a Colômbia no Espírito Santo Crédito: Créditos: Fábio Souza / CBF
Após a brilhante campanha nos Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira Feminina volta a se apresentar, desta vez para a disputa de dois amistosos contra a Colômbia, no sábado (26) e na terça-feira (29), em Cariacica (ES). Na manhã desta segunda-feira (21), as atletas começaram a desembarcar em Vitória.
O reencontro com a comissão técnica foi marcado por recordações da recente conquista da medalha de prata nas Olimpíadas. “Guardei a medalha num lugar bem escondido da minha casa” contou a goleira Lorena, um dos principais nomes da Seleção, responsável por defesas difíceis e decisivas ao longo do torneio na França.
No grupo há também várias jogadoras que não estavam nas Olimpíadas e encaram a convocação de agora como uma chance de se firmar na equipe.
Arthur Elias durante a convocação da Seleção Brasileira Feminina para amistosos contra a Colômbia
Arthur Elias durante a convocação da Seleção Brasileira Feminina para amistosos contra a Colômbia Crédito: Créditos: Staff Images / CBF
O local foi visitado por Arthur e pela coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré, no início do mês, quando da convocação das 26 jogadoras para os amistosos.
A escolha da Colômbia para a Data Fifa de outubro segue critério da comissão técnica de testar a Seleção Brasileira contra equipes de peso. As colombianas também têm se destacado ultimamente no cenário continental e mundial e são, no momento, as principais adversárias do Brasil na América do Sul.

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