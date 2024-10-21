Seleção feminina chega ao ES para amistosos no Kleber Andrade

Seleção disputará dois amistosos contra a Colômbia no Espírito Santo Crédito: Créditos: Fábio Souza / CBF

Após a brilhante campanha nos Jogos Olímpicos de Paris, a Seleção Brasileira Feminina volta a se apresentar, desta vez para a disputa de dois amistosos contra a Colômbia, no sábado (26) e na terça-feira (29) , em Cariacica (ES). Na manhã desta segunda-feira (21), as atletas começaram a desembarcar em Vitória.

O reencontro com a comissão técnica foi marcado por recordações da recente conquista da medalha de prata nas Olimpíadas. “Guardei a medalha num lugar bem escondido da minha casa” contou a goleira Lorena, um dos principais nomes da Seleção, responsável por defesas difíceis e decisivas ao longo do torneio na França.

No grupo há também várias jogadoras que não estavam nas Olimpíadas e encaram a convocação de agora como uma chance de se firmar na equipe.

Arthur Elias durante a convocação da Seleção Brasileira Feminina para amistosos contra a Colômbia Crédito: Créditos: Staff Images / CBF

O local foi visitado por Arthur e pela coordenadora técnica das Seleções Femininas da CBF, Cris Gambaré, no início do mês, quando da convocação das 26 jogadoras para os amistosos.