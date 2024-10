Começam as vendas em pontos físicos para jogo da Seleção Feminina no Kleber Andrade

Além das vendas on-line, entradas para o jogo contra a Colômbia estarão disponíveis em lojas físicas a partir desta quarta-feira (16)

A partir desta quarta-feira (16), os torcedores que desejam assistir ao primeiro amistoso da Seleção Brasileira Feminina contra a Colômbia terão mais uma opção para adquirir seus ingressos. Além das vendas on-line , as entradas estarão disponíveis em diversos pontos de venda físicos no Espírito Santo .

O confronto acontece no dia 26 de outubro, às 18h30, no Kleber Andrade, em Cariacica. Os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Após a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris, esse será o primeiro desafio da Seleção. O segundo jogo contra a Colômbia está marcado para o dia 29 de outubro, às 19h, no mesmo estádio. Informações sobre ingressos para essa partida serão divulgadas posteriormente.