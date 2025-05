Pentacampeã mundial

Neymara Carvalho enfrenta desafio nos corais em Vila Velha

O Slab Bodyboarding Contest 2025 acontece nesta quarta-feira (7). O pico está a 1,2 km da Praia da Costa, onde são formadas ondas famosas por suas condições de alto risco

Publicado em 6 de maio de 2025 às 17:46

Neymara Carvalho, pentacampeã mundial Crédito: Fernando Madeira

Um evento inédito de bodyboarding no Brasil acontece nesta quarta-feira (7). O Slab Bodyboarding Contest 2025 vai reunir alguns dos melhores bodyboarders brasileiros para enfrentar uma das ondas mais desafiadoras e respeitadas do país, um desafio nas pedras do Pico D2, na Praia da Costa, em Vila Velha. >

O início está previsto o começo da da manhã, na primeira luz do dia, e a capixaba Neymara Carvalho, que além dos cinco títulos mundiais, soma dez brasileiros, estará competindo ao lado das também capixabas Maíra Viana, campeã mundial em 2024, e de Bianca Simões, atleta da nova geração, com títulos estaduais e nacionais.>

A previsão é de grandes ondas, que quebram em cima de uma bancada de corais bem rasos, exigindo um grau de dificuldade muito grande para os atletas, com disputas tanto no feminino, como no masculino. O pico está a 1,2 km da Praia da Costa, onde são formadas ondas famosas por suas condições de alto risco. >

"É um evento diferenciado em relação a todos que já participei, de campeonatos, circuitos. É uma apresentação, um desafio, em que estarei ao lado da Maíra e da Bianca, atletas capixabas campeãs. Vamos até lá em uma embarcação, aguardando as baterias para cair na água. O pico é um fundo de pedra e chama D2 porque é preciso ter disposição dobrada para remar até ele e dropar as ondas, em cima de uma bancada de pedras", afirma Neymara.>

A cidade de Vila Velha é conhecida no esporte por proporcionar diversos fundos de corais em nível mundial, onde atletas de todo o Brasil chegam para um show de tubos e manobras radicais. "É a segunda vez que vou competir lá. E também já surfei várias vezes no D2. A expectativa é boa. Gosto desse tipo de onda. E quero dar o meu melhor, em busca da vitória", completa Neymara, nona colocada no ranking mundial.>

