Desportiva anuncia diretor-geral que trabalhou no Vasco para o processo da SAF

Desportiva Ferroviária anuncia diretor executivo para a SAF Grená Crédito: Laila Pecorari/Desportiva Ferroviária

A Desportiva Ferroviária anunciou o acerto com Vinicius Domingues, que irá atuar como diretor-geral no processo da SAF Grená. Recém-chegado à Tiva, o gestor terá função semelhante a qual foi atuante pelo Vasco, clube onde foi responsável pelo maior faturamento de patrocínios da história do clube carioca. Além da parte de captação de recursos, o profissional também será responsável pela parte executiva da Locomotiva Grená.

Em clubes, a carreira do gestor começou na Juventus-SP, na assessoria de imprensa, até chegar ao Oeste, onde recebeu a primeira oportunidade na área de marketing e negócios. Após se especializar no ramo, Vinicius foi anunciado pelo Santos, em 2022, como um dos responsáveis pela captação de novos patrocinadores.

Em 2023, o gestor chegou ao Vasco, onde trabalhou por dois anos e meio, e deixou o clube após atingir o maior faturamento da história cruzmaltina. Em São Januário, Vinicius Domingues foi responsável por captar o atual patrocinador master vascaíno, avaliado aproximadamente em R$ 70 milhões, sendo o quarto maior do Brasil.

Vinicius Domingues é Bacharel em Comunicação pela FIAM-FAAM, além de ter especialização em Marketing Digital pela USP. O grená é o único capixaba a ter participado do curso CBF Masters, considerado como o mais importante da área pela CBF. Após anos trabalhando no Rio de Janeiro e em São Paulo, Vinicius chega à Tiva Investimentos, holding que desde 2024 tem conduzido o processo de reestruturação da Desportiva Ferroviária.

No clube de Jardim América, o profissional chega com a estratégia de acelerar o avanço da profissionalização da gestão, além de ampliar a captação de receitas, atrair novos parceiros e aumentar a capacidade de investimento em profissionais e infraestrutura. O objetivo é auxiliar na retomada da Tiva ao cenário nacional.