Marcos Júnior é destaque e técnico do Rio Branco pede calma em sequência

Marcos Júnior se destaca na Copa Espírito Santo Crédito: Rafael Brozeghini

Texto feito por Tiago Taam, para ge.globo

O Rio Branco chega a terceira rodada do Campeonato Brasileiro Série D 2025, neste sábado (03), contra o Porto Vitória, em busca da segunda vitória consecutiva no torneio. Enquanto isso, pela Copa ES, o Capa-Preta tem contado com grandes atuações de Marcos Júnior, uma das contratações de maior expectativa para a torcida alvinegra.

Recém-contratado pelo Rio Branco, Marcos Júnior é um dos reforços mais prestigiados por Rodrigo Fonseca, que planeja a escalação do meia o mais rápido possível. Em tempos de minutagem recebida na disputa da Copa ES, que o reforço já assinalou um gol e três assistências, o camisa 33 também se destacou no triunfo da Série D, quando deu a pré-assistência para o tento de Maranhão.

"Acho que ele já demonstrou essa qualidade nos jogos que entrou, tanto na Copa ES quanto na própria Série D, que entrou e achou aquela bola para o Jacó. É um jogador que tem muita qualidade. Pela exigência que nós temos de um jogador de qualidade, ele tem que estar bem condicionado, porque eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito", disse Rodrigo Fonseca.

Porém, ao mesmo modo que o jogador tem a confiança da comissão técnica, a preocupação em dar ritmo gradual ao atleta deve impedir a titularidade na próxima partida, contra o Porto Vitória. Diante do Serra, no meio de semana, Marcos Júnior foi o grande destaque, com três assistências.