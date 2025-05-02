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Focado no título

“Acordamos e dormimos pensando no título da Copa ES”, diz técnico da Desportiva

Taça do torneio estadual vale a vaga para a Série D do Brasileirão do ano que vem
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2025 às 10:53

Publicado em 02 de Maio de 2025 às 10:53

Rodrigo César treinador da Desportiva
Rodrigo César treinador da Desportiva Crédito: Desportiva Ferroviária
Além do Capixaba, adversário deste sábado, a Desportiva Ferroviária tem uma série de desafios até alcançar o seu principal objetivo neste restante de temporada 2025: ser campeã da Copa Espírito Santo e garantir o tão sonhado retorno ao cenário nacional.
Para isso, o técnico Rodrigo César busca manter a motivação do elenco no dia a dia, principalmente após a frustração da eliminação nas semifinais do Campeonato Capixaba, onde a Tiva chegou como a maior favorita.
A Copa Espírito Santo não tem o mesmo status do Estadual, possui uma premiação inferior e vale para apenas uma vaga para a Série D do Brasileirão. E é nessa vaga que o técnico Rodrigo César trabalha o psicológico da sua equipe.
- A gente sabe da dificuldade que é a Copa do Espírito de Santo. É um campeonato muito difícil e a gente tem que estar motivado para todos os jogos. A dificuldade existe, mas o foco dos atletas é muito grande, porque a gente precisa entregar esse resultado para o clube. Então, a gente acorda e dorme, todos os dias, pensando nisso e viemos trabalhar pensando nisso. Temos que nos dar, a cada dia, a nossa melhora individual dentro dos treinamentos, para que no jogo a gente possa estar muito organizado e focado para poder conseguir o objetivo final que é dar esse título para a Desportiva.
Após duas rodadas, a Desportiva Ferroviária tem três pontos somados e está na sétima colocação da Copa Espírito Santo 2025. De acordo com o regulamento, ao final da primeira fase, os oito melhores classificados avançam para as quartas de final.

Próximo jogo da Desportiva na Copa Espírito Santo

A Desportiva Ferroviária volta a campo, pela Copa Espírito Santo 2025, neste sábado. A partir das 15h, a Locomotiva Grená enfrenta o Capixaba, no estádio José Maria Mantovanelli, em Vila Valério, pela terceira rodada.

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