Vasco não segura vantagem e fica no empate com o Operário pela Copa do Brasil

Visitantes saíram na frente com um belo gol de Nuno Moreira, mas não segurou a vantagem e acabou empatando na tarde desta quinta (01), em Ponta Grossa

Publicado em 1 de maio de 2025 às 18:59

Operário e Vasco empataram em 1 a 1 no jogo de ida pela 3ª fase da Copa do Brasil Crédito: Joao Vitor Rezende Borba/AGIF/Folhapress

O Vasco empatou em 1 a 1 com o Operário-PR, nesta quinta-feira (1º), no estádio Germano Krüger, em duelo válido pela ida da 3ª fase da Copa do Brasil. >

Sob o comando de Felipe como técnico interino, após a demissão de Fábio Carille, o Cruz-maltino saiu na frente aos 19’ do 1º tempo, com Nuno Moreira. Em jogada que começou com Coutinho, a bola sobrou para o atacante português, que arriscou o chute de longe e a bola foi para o fundo das redes.>

No entanto, os donos da casa não se deram por vencidos e chegaram ao empate aos 26’ do 2º tempo, com Boschilia. Marcos Paulo recebeu na entrada da área e deu um passe de letra para o meia, que bateu no canto.>

Jogo da volta

Com o resultado, a vaga para a próxima fase da Copa Betano do Brasil segue em aberto. Como empatou no jogo de ida, o Vasco vai precisar vencer o jogo de volta se não quiser dar adeus à competição.>

>

A saber, uma vitória simples já garante a equipe nas oitavas de final. Caso haja um novo empate, a decisão será nos pênaltis. Já que não há mais a vantagem do gol marcado fora de casa.>

As equipes voltam a se encontrar no próximo dia 20, em São Januário. A partida, válida pela volta da 3ª fase da Copa Betano do Brasil, será às 19h (horário de Brasília) e o Vasco terá o apoio de sua torcida em busca da vitória.>

