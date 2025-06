Embalou

Porto Vitória vence a segunda seguida e entra no G-4 do Grupo A6 na Série D

Em jogo com boas chances de gol para as duas equipes, o Verdão garantiu a vitória aos 41 minutos do segundo tempo

Publicado em 7 de junho de 2025 às 18:35

Porto Vitória venceu o Boavista pela Série D do Brasileirão Crédito: Eduardo Neves/Boavista SC

O Porto Vitória conquistou a segunda vitória consecutiva e entrou na zona de classificação do Grupo A6, do Campeonato Brasileiro Série D 2025. Na tarde deste sábado (7), o time capixaba foi até o estádio Elcyr Resende, em Saquarema, e derrotou o Boavista por 1 a 0. O autor do gol foi o atacante Alison Ribeiro, mas o destaque ficou para a atuação do goleiro Aydhan, que salvou o Verdão da Capital com pelo menos seis defesas importantes. >

Com a vitória, e o empate parcial entre Portuguesa e Nova Iguaçu, o Porto Vitória assume a quarta colocação Grupo 6, agora com 11 pontos ganhos. O Boavista, que está há quatro jogos sem vencer, fica com oito pontos e segue na lanterna da chave. A Série D do Brasileirão prossegue no próximo final de semana com os jogos da nona rodada. No sábado (14), às 17h (de Brasília), o Porto Vitória recebe o Maricá, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. Mais tarde, às 19h, o Boavista visita o Água Santa, na Arena Inamar, em Diadema.>

O Jogo

Boavista e Porto Vitória fizeram um primeiro tempo com poucas oportunidades. Apesar de ter mais posse de bola, o time da casa, não conseguiu ser efetivo e não deu trabalho para Aydhan. Na melhor chance, Longuine finalizou da marca do pênalti e o goleiro do Porto fez a defesa. Apesar de adotar uma postura mais cautelosa, a equipe capixaba chegou uma vez, com o atacante Rossetto, que obrigou a André Luiz fazer a intervenção.>

No segundo tempo, o jogo ficou mais aberto, muito pela necessidade das duas equipes, que buscavam ao menos terminar a rodada na zona de classificação. Nos primeiros dez minutos, o Porto Vitória acertou a trave e criou outras duas boas chances, e o Boavista perdeu uma grande oportunidade, quando Longuine entrou livre e foi parado por Aydhan>

>

O goleiro do Porto foi o principal nome do jogo e salvou o time capixaba, que sofreu pressão até o fim. Aos 41 minutos, o Verdão da Capital conseguiu o gol da vitória, com Alison Ribeiro. Matheus Firmino cobrou o lateral da direita e João Victor desviou de cabeça. Na marca do pênalti, Willians Santana ajeita para o camisa 27, que acerta um lindo chute para balançar as redes. Vitória importantíssima do time capixaba. >

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta